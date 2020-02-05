武漢肺炎延燒！第一金人壽、南山人壽祭4大應變措施：所有醫療險商品都列入保障

▲武漢肺炎延燒，多數民眾戴口罩。（圖／路透）

財經中心／台北報導

疾管署已將「武漢肺炎」列為第五類法定傳染病，為維護保戶權益，第一金人壽已啟動武漢肺炎關懷保戶措施，並在公司官網公告最新消息與相關從優措施說明。另外，南山人壽也有公告相關措施，因應法定傳染病疫情變化及維護保戶權益，也設立客戶服務單一窗口。

第一金人壽表示，理賠服務方面，所有保險商品均未將法定傳染病列為除外責任，被保險人如因法定傳染病就醫所生的相關醫療費用，皆依契約條款約定負保險責任，讓保戶可享有住院醫療的保障，安心接受治療。

而在保費繳交方面，第一金人壽指出，保戶得個別檢具證明文件向第一金人壽申請保費緩繳3個月。疫區內保戶不須個別申請，第一金人壽將依據政府所宣布的區域，主動給予保費緩繳。

至於保全服務方面，第一金人壽與南山人壽皆表示，辦理解約、保單借款，及給付生存金／滿期金或年金等保全服務，事關保單權利的處分，在疫情期間將設置單一窗口負責受理相關業務，並通融保戶得以傳真方式提出申請。

南山人壽也表示，保費繳交方面，疫情等級為第二級、第三級時，保戶得個別檢具證明文件向南山人壽申請保費緩繳3個月。當疫情擴大為區域性感染時，疫區內的保戶不須個別申請，南山人壽將依據政府所宣布的區域，主動給予保費緩繳。

理賠作業方面，南山人壽表示，所有醫療保險商品都已把法定傳染病列為保障範圍，保戶不須擔心，倘保戶不幸感染而罹患法定傳染病，南山人壽將依約給付醫療保險金外，在保戶入住負壓隔離病房期間，其住院日額醫療保險金將調高為加護病房的規格給付保險金，讓客戶安心接受治療、協助客戶早日康復。