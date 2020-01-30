美國捲髮妞連中三槍倒地　微笑比出幫派手勢

▲ ▲子彈、槍枝。（示意圖／pixabay）



實習記者簡立宇／綜合報導

推特在17日出現一支影片，片中一名美國捲髮身穿亮粉色上衣的女人，與停在路邊的車上司機起口角，隨後傳來三聲槍響，女人後腰中彈倒在地上。拿著手機直播爭執的人則未停止錄影，拍到女人對鏡頭面露微笑，比出幫派手勢。

據《太陽報》表示，這起槍擊案出現在美國田納西州（Tennessee）。錄影者對著停在路邊的車輛大喊「滾出我家」，亮粉色上衣女子更對車主比手畫腳理論。隨後該車發動並向後退，然而車主竟從車窗伸出手槍，對著女子連開三槍。

錄影者受到驚嚇狂飆髒話，卻未停止攝影，連忙走到中槍女子面前查看。女子一手扶著中槍的後腰，一手比出幫派姿勢，臉上看不出疼痛，甚至還對著鏡頭微笑。

最後錄影者還對著鏡頭留下十幾秒的結語，「對…這就是人生」，一副稀鬆平常的模樣。推文底下有網友批評「錄影的人怎麼不趕快叫救護車」，也有人表示，這明顯不是該處第一次有人被射倒，另外也有網友懷疑流出來的血色深的像巧克力醬，或許那位女子根本沒被射中。