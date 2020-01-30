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1例確診透明度低　亞利桑那州大學生連署停課：在學分、健康間做選擇

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▲▼武漢肺炎,醫護人員。（圖／路透）

▲武漢肺炎的疫情仍在快速擴散中。（圖／路透）

實習記者曾筠淇／綜合報導

美國已有5例武漢肺炎確診，其中一名感染者是從武漢飛往美國的「亞利桑那州立大學（Arizona State University,ASU）成員」。目前還不清楚感染者為學生還是工作人員，但已經被隔離，只是即便如此，該校學生因擔心上課時間長，仍會有傳染風險，因此發起連署、請願停課。

據BBC報導，亞利桑那州立大學微生物學系的新生布依恩（Taskina Bhuiyan）在Change.org上發起連署，希望能「在採取適當的預防措施以確保學生安全之前，（例如在學生患有新型冠狀病毒的區域進行消毒以前），ASU的學生希望取消課程。」因為擔心有人的免疫系統不好，進而成為此次傳染性病毒的受害者。而這份停課請願書截至目前，已有超過2萬2000人簽名。

▲▼武漢肺炎疫情持續升溫，全台口罩大缺貨，1/30一早台大醫院舊址外有業者載了整車口罩販售，吸引民眾大排長龍搶購。（圖／記者湯興漢攝）

▲各地民眾都戴上口罩自保。（圖／路透）

雖然美國的其中一名感染者即為亞利桑那州立大學的成員，但目前還不確定他是學校的學生還是工作人員。該校的發言人表示，「我們每天都在監測新型冠狀病毒的狀況，並與聯邦、州、縣的衛生當局有密切合作。」

布依恩則表示，他與朋友之所以會創建請願書，全是因為學校對學生的透明度不高，因此他們希望學校可以採取正確的步驟，對可能面臨危險的區域進行消毒，同時在校園附近建立衛生站。

布依恩透露，學校的課程是強制性的，如果沒去聽課就很可能拿不到學分，「我認為我們不必在不及格和損害健康之間做出選擇，但美國亞利桑那州立大學目前沒有給我們其他選擇。」他希望大家都能認真對待這個問題，並知道情況的嚴重性，才不會因為不透明化而引起不必要的恐慌。

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武漢肺炎新型冠狀病毒北美要聞連署請願停課亞利桑那州立大學ASU

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