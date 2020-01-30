小孩肚皮當便條紙？　托嬰中心超狂寫上「需要尿布」

▲美國1歲小男孩被托嬰中心當便條紙傳話。（圖／翻攝自Facebook／Heather Chisum）

記者范姜士航／綜合報導

在美國佛羅里達州，一名單親媽媽從日托中心接完小孩後，發現她１歲兒子的胸部及腹部都被黑色麥克筆寫上「媽媽，我沒尿布了」的訊息，讓媽媽不捨的在FB發文詢問「我應該覺得難過嗎？是不是我反應過度了」。

據美國有線電視新聞網(CNN)報導，海瑟·奇蘇姆(Heather Chisum)在FB發佈了一張關於他1歲兒子的照片，照片中顯示小朋友的肚子上被寫滿了文字「媽媽，我沒尿布了，請查閱每日紀錄」，她告訴CNN，當看到這些麥克筆寫下的文字後，已經用了很多張濕紙巾然擦拭不掉，她感到沮喪並打電話給家人詢問「我應該覺得沮喪嗎？是我反應過度了嗎？」，但她的家人回答「並不是」。

海瑟接著說，這並不是日托中心第一次這樣做，這是已經是第二次了。她是有2個孩子的單親媽媽，有份全職工作，她沒辦法每天都仔細的查看日托中心提供的訊息，但她每天都會遇到在協助接送小朋友的幾位老師，裡面卻沒有任何一位告訴她需要更多的尿布。這篇文章PO出後，已經超過30,000次的分享，還有數百位父母在下方留言。

對此日托中心的主任發表聲明，「我們已經知道學校發生了這件事，也為所有家庭的痛苦感到抱歉。這位老師違反了職業道德，我們已經將老師立即開除，並會確保再也沒有這種情況發生。我愛我們的學生，並渴望我們的學校會往更好的地方邁進」，並在聲明的最後表示「我們與有關家庭見了面。我們表達了我們的關心，並確保他們瞭解我們永遠歡迎他們的孩子」。