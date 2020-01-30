影／國會質詢態度大轉彎！加拿大總理：支持台灣加入WHO

記者楊庭蒝／綜合報導

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在當地時間29日接受國會質詢，受到保守黨聯邦眾議員古柏（Michael Cooper）質詢時明確表態，將支持台灣以觀察員的身分參加世界衛生組織（WHO）會議，這是在武漢肺炎疫情爆發以來，少數有國際領袖公開支持台灣參加WHO的會議。

▲加拿大總理杜魯道（ Justin Trudeau）。（圖／路透）

杜魯道自2015年11月出任加拿大總理，在當地時間28日的國會質詢時，被詢問了很多關於武漢肺炎疫情的問題，當時保守黨黨魁謝爾（Andrew Scheer）要求他要為台灣成為WHO觀察員的問題表態，杜魯道卻用含糊不清的說法帶過這個問題，甚至連台灣這個詞都沒有提及。

接著在29日的質詢過程中，另一位友台的保守黨議員古柏針對這個問題再次質問，開場即大聲拼出台灣英文拼法T．A．I．W．A．N，並指出近期的武漢肺炎疫情爆發，台灣已有多起疫情案例發生，為了加拿大的疫情防治工作進展，是否支持台灣成為WHO觀察員。

▲世界衛生組織針對武漢肺炎召開緊急會議。（圖／達志影像／美聯社）

而這次杜魯道態度大轉彎，先表態支持台灣參加各種國際會議，更直接表態希望台灣加入WHO的會議，認為台灣加入有益於加拿大的疫情防治，能夠為國際衛生界爭取最大的利益，也希望台灣能成為此次防疫工作中重要的夥伴。

加拿大截至29日累積3起確診病例，包括安大略省發生2例，英屬哥倫比亞省（British Columbia）發生1例，政府在同日宣布，將派遣專機，撤離大約160名身在中國的僑胞，但目前仍在研擬後續的隔離計畫，正與美國相關單位合作討論。