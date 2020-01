目睹染血床單...救護員以為發生命案！　英男：床上太猛撕裂下體

▲警方到場發現床上沾滿了血,以為來到命案現場。(圖/示意圖,與本新聞無關/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國一名男子近來在泰國芭達雅市(Pattaya)旅遊時,與一名當地性工作者在旅館內激情大戰,沒想到過程中因為用力過猛,造成下體嚴重撕裂傷。警方接到報案時,只聽到男子不斷激動大吼,前往現場則看到床單沾滿了血跡,第一時間還誤以為發生命案。

泰國緊急服務部門25日晚間接到一通電話,一名來自英國的30歲男子一直在通話中不斷大吼,讓救援人員擔心發生恐怖攻擊迅速出動,緊急趕來現場只發現報案男子與一名性工作者,白色的床單上則佈滿鮮血。男子坦承,他因為「床上運動」太激烈,導致包皮繫帶撕裂,才會流了滿床的血,由於太尷尬不想就醫,最後只讓急救人員在現場幫他包紮。

前往現場的救援人員圖姆林(Khun Tumrin)表示,他們原本以為自己會前往命案現場,因為報案的男子不斷大吼大叫,現場還有很多血跡,「我拿起電話只聽到他在大叫,只知道他希望我們盡快趕去那裡,結果發現真相鬆了一口氣,雖然當事人很痛苦,但我們覺得很有趣。」

