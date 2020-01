夫婦收房租被女婿殺害　警驚見「5具遺體」埋在他家地板下！

▲警方在命案現場目前已發現5具遺體,其中包含失蹤夫妻。(圖/示意圖,與本新聞無關/視覺中國)

記者李振慧/綜合報導

美國加州一對夫妻前往位於墨西哥的房產後離奇失蹤,後來被人發現陳屍在當地,並且還在屋內發現了另外3具遺體,當局日前逮捕了一名被稱為是Santiago N的男子,據了解就是他們的女婿。

70歲男子吉倫(Jesus Ruben Lopez Guillen)與65歲妻子洛佩斯(MaríaLópez)本月初離開加州,前往位於墨西哥提華納市(Tijuana)的房產收房租,原定10日下午會返回家中,然而他們的女兒隔日報案2人失蹤。女兒諾瑪(NormaLópez)表示,她使用iPhone的Find My Phone功能尋找父母,他們的位置顯示在提華納的一處房產中,然而當地親戚前往現場察看卻找不到人。

警方17日在房產內發現了吉倫與妻子的遺體,原來2人被埋在住宅的地板下,並且逮捕了名為Santiago N的男子,據了解對方是死者的女婿。嫌犯表示,他在邊界檢查站接到岳父母後,便帶對方到租屋處收租,然後把人送到銀行兌現美金,最後把人送回了邊界檢查站。不過調查人員認為他的說詞有許多矛盾之處,懷疑他可能為了要強取租金而下毒手。

最新消息指出,調查人員21日在命案現場又挖出3具遺體,一共找出2女3男共5具遺體。墨西哥下加州(Baja California)司法部長魯伊斯(Ruiz Hernández)表示,挖掘工作非常複雜,並且受到下雨的影響導致花費更長時間,可能會再需要一段時間才能確認是否還有其他受害者,目前正在考慮是否將嫌犯歸類為連環殺手,調查仍在進行中。

