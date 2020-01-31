護士滿臉口罩印痕宛如「章魚吸盤」　除夕夜捲袖打針奔武漢支援

▲解放軍陸軍軍醫大學醫療隊員、西南醫院肝膽科主管護士劉麗。（合成圖／翻攝自Facebook／人民日報）

記者楊庭蒝／綜合報導

武漢肺炎延燒，大陸解放軍分別從陸軍、海軍、空軍軍醫大學抽選，派出3支醫療隊共450人在除夕支援武漢肺炎疫情，許多人都是在返鄉途中被召回，隨後在了解任務內容之後，就立即到前線接收肺炎患者，一忙起來4到5個小時沒有休息很正常，甚至還必須施打胸腺肽來增加免疫力，避免自己也被感染。

陸軍軍醫大學醫療隊在26日前往金銀潭醫院支援，分為重症組和輕症組2組，成員中有不少人有過防疫作戰經驗，在了解醫院的環境和疫情之後，就開始制定工作的規範流程和人員分組，以及進行感染防護的培訓。

金銀潭醫院是武漢市衛生健康委員會直屬單位，也是湖北省、武漢市突發公共衛生事件醫療救治定點醫院，在這次的武漢肺炎中，被指定為專門收治病患的醫院。

▲金銀潭醫院。（圖／翻攝自百度地圖）

根據《人民日報》報導，在陸軍軍醫大學醫療隊中，西南醫院肝膽科主管護士劉麗在除夕夜已經過機場安檢準備去看女兒，收到召集令後又馬上登上前往武漢的飛機，醫院也安排隨行隊員施打可以提高免疫力的胸腺肽，避免在支援過程中被感染。

《人民日報》也在臉書貼上劉麗的近況照，與出發之前相比憔悴許多，臉上也印滿穿戴口罩、護目鏡留下來的痕跡，不少網友在貼文下方留言，為這些衝鋒陷陣的醫護人員加油打氣與致敬。

截止今天上午，中國大陸共有9711例確診病例、15,044例疑似病例、213人死亡。而武漢肺炎疫情也延燒國際，目前南韓確診7例、日本14例、馬來西亞7例、新加坡13例、菲律賓1例、印度1例，澳洲確診8例、義大利2例、美國6例、法國6例、芬蘭也有1例。