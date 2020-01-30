9歲男童持刀狂砍5歲妹大喊「去死」　媽媽返家目睹恐怖過程！

▲佛州日前發生9歲男童持刀砍傷5歲妹妹的案件。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

佛州一名9歲男童趁母親外出取信時，竟然持刀攻擊5歲的妹妹，母親返家時目睹兒子正在攻擊女兒的畫面，趕緊把女兒帶離現場並且報警。警方抵達時，9歲男童已獨自逃出現場，後來在公寓大樓內被尋獲，目前依謀殺未遂罪被起訴。

奧卡拉市(Ocala)警方27日表示，他們抵達現場時，發現一名身中多刀的5歲女童，報案的母親表示，她出門幫孩子們買糖果順便查看信箱，大約10分鐘的時間，回到家竟然看到9歲兒子在女兒房間內用菜刀刺傷了對方，口中還不斷大喊，「去死吧！去死！」

母親趕緊把女童抱到浴室後報警，男童則趁機逃出家門，幸好警方立即在大樓內找到了他，女童送醫治療後保住了性命。男童被捕後，28日在馬里恩(Marion County)法院出庭時坦承，他在事發2天前腦中便常出現想殺死妹妹的念頭，目前依謀殺未遂罪被關押中，法官已強制他去做精神鑑定，本案將於2月5日再次開庭。

A 9-year-old Florida boy has been charged with attempted murder in the first degree after he allegedly stabbed his 5-year-old sister, police say. https://t.co/oI8lF39dbH — NBC News (@NBCNews) January 29, 2020

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