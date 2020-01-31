　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

香港議員PO「蒸汽消毒口罩」影片　網友怒轟：首例武漢「腦」炎

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼蔣麗芸在臉書上PO出高溫蒸氣消毒口罩的影片。（圖／翻攝自Facebook／蔣麗芸議員）

▲蔣麗芸在臉書上PO出高溫蒸氣消毒口罩的影片。（圖／翻攝自Facebook／蔣麗芸議員）

記者楊庭蒝／綜合報導

面對武漢疫情，台灣、大陸各地都有瘋搶口罩的現象，香港議員蔣麗芸29日在臉書發文表示，「當口罩供應短缺時，高溫蒸汽消毒可解燃眉之急」，結果造成網友一陣撻伐，被批在這疫情蔓延的時刻，不應該再誤導民眾。面對這些批評，經過2個小時之後，她又在臉書表示，蒸汽消毒口罩是沒有辦法的辦法，總比不戴口罩上街好。

在發表蒸汽消毒口罩的貼文之後，就有網友在下方怒轟，「蔣議員係第一宗本港確診既武漢『腦』炎」、「建議蔣議員你直接把自己個腦用蒸氣消毒一下，應該可以為香港可解燃眉之急」。也有網友開玩笑，問蔣麗芸要不要試試看用氣炸鍋，健康又實用。

▲▼武漢肺炎疫情持續升溫，全台口罩大缺貨，1/30一早台大醫院舊址外有業者載了整車口罩販售，吸引民眾大排長龍搶購。（圖／記者湯興漢攝）

▲在30日一早台大醫院舊址外有業者載了整車口罩販售，吸引民眾大排長龍搶購。（圖／記者湯興漢攝）

在貼文受到質疑後，蔣麗芸也隨即跳出來說明，這是沒有辦法的辦法，政府當務之急是要解決口罩荒，來舒緩市民的憂心感。但衞生署衞生防護中心和香港紅十字會皆表示，口罩絕對不能重複使用。

面對肺炎疫情，市面上的口罩種類相當多，其中又以N95口罩、外科口罩、海綿口罩和伙行碳口罩這4種為主。前衛服部長林奏延、台灣感染科學會理事長黃立民日前表示，一般外科口罩大概可阻斷大部分飛沫傳染，只要別跟病人長期密切接觸，外科口罩就夠用了，不需要用到N95口罩。至於海綿口罩和活性碳口罩，則無法有效防止病菌和病毒入侵。

▼臉書粉專《醫家樂童》整理出4種常見口罩的區別。（圖／粉專《醫家樂童》授權提供）

武漢肺炎爆發！「4款口罩效果」大PK…醫勸別買錯：這2種無法抗病毒。（圖／粉專《醫家樂童》授權提供）

ET快訊
滯留武漢台商爆「疑似案例」 發燒7天　藥吃完了…還是被醫院請
南韓一日激增5例確診！兩人搭同班機回國都感染
一天新增102例通報個案！武漢肺炎「維持9例確診」
LIVE／武漢肺炎台灣確診9例　疫情指揮中心說明最新狀況
蔡依林捐440萬給武漢　網一看「捐款名」感動：超低調！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸派2加班機飛泰國、馬來西亞　接海外武漢籍旅客返鄉

武漢台商嘆像孤兒　白血病、SLE病友憂成「確診外的死亡名單」

再撐10天！　鍾南山曝「疫情高峰期」：後續不再大幅增加

獨／滯留武漢台商爆「疑似案例」 發燒一周「沒藥了」被醫院請回家

遭男友兒子指控性騷擾！她委屈反駁：只睡過10次…調查結局「無罪」

和男友吵架怕被甩！　19歲女居然謊報「他罹患武漢肺炎亂跑」

曾光回應「武漢8人被約談」　大讚：事前諸葛亮，是可敬的人！

武漢肺炎衝擊！他們舉辦「口罩婚禮」...沒有邀請親友出席

回收再販賣？未拆封口罩繩佈滿黃色污漬　網怒：艱難時候還賺黑心錢

陸防疫祭「限時買菜令」！40分鐘內未返家　須居家隔離14天

加拿大議員國會質詢逼表態　總理杜魯道：支持台灣加入WHO

范瑋琪崩潰：我全家暴斃你最開心！　再戰網友「真的不知道口罩不夠用」

日本召開武漢肺炎對策會議　安倍：台灣有必要加入WHO！

不理主子鍵盤慘遭「無影腿」伺候　跟短褲工作片師狂哀號：剪不完啦

1000ml大罐洗髮精用完柔順　美國人推薦好市多7種必買

武漢肺炎口罩禁出口！韓國瑜回應　「確保夠用、站在人道的立場應幫助」

超省！阿基師用「4杯珍奶」小預算　彰化劉氏百人大家族...年節餵飽飽

二哈炸毛太可愛！被爸一把熊抱 眼神死秀浮誇演技「叫到像虐狗」

賴床小刺蝟露「無毛粉紅臀」　主人伸手一戳秒變愛玉籽！

賞燈必去：會走路的燈會！　1/29-2/9高雄登場

陸派2加班機飛泰國、馬來西亞　接海外武漢籍旅客返鄉

武漢台商嘆像孤兒　白血病、SLE病友憂成「確診外的死亡名單」

再撐10天！　鍾南山曝「疫情高峰期」：後續不再大幅增加

獨／滯留武漢台商爆「疑似案例」 發燒一周「沒藥了」被醫院請回家

遭男友兒子指控性騷擾！她委屈反駁：只睡過10次…調查結局「無罪」

和男友吵架怕被甩！　19歲女居然謊報「他罹患武漢肺炎亂跑」

曾光回應「武漢8人被約談」　大讚：事前諸葛亮，是可敬的人！

武漢肺炎衝擊！他們舉辦「口罩婚禮」...沒有邀請親友出席

回收再販賣？未拆封口罩繩佈滿黃色污漬　網怒：艱難時候還賺黑心錢

陸防疫祭「限時買菜令」！40分鐘內未返家　須居家隔離14天

陸派2加班機飛泰國、馬來西亞　接海外武漢籍旅客返鄉

武漢台商嘆像孤兒　白血病、SLE病友憂成「確診外的死亡名單」

中山大學開第一槍「延後開學」　教育部：尚未接獲各校正式申請

台東3樓住宅火警　救出1人輕微嗆傷1人無大礙

口罩之亂　台南藍營議員要求：開學防疫配套要齊全

再撐10天！　鍾南山曝「疫情高峰期」：後續不再大幅增加

微軟確定參加MWC 2020　雙螢幕手機Surface Duo可望現身

選前收到「6包宣傳口罩」！台中哥翻箱挖出…拆封後無言：戴100層也沒用

全台最貼心縣長來了！　雲林縣各級學校學生開學「直接送一盒口罩」

「武漢現況像科幻電影！」美籍教師拒搭機返家　留下來陪女友和愛犬

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

大陸熱門新聞

一家7口6人被確診！公公沒任何症狀卻感染全家

武漢男怕傳染給妻兒...樓梯間吃完餃子就走

一家6口5人確診武肺　2歲童被獨自留在家

陸研究：去年12月已知武漢肺炎人傳人

黃岡市衛健委主任對疫情不清楚...下秒被免職

護理師女兒堅守防疫　洗腎父病逝

染病女醫生曝「亂象」...連「收屍」都要做

武漢肺炎確診增1220例　累計212例死亡

4歲童頻眨眼、爆粗口！送醫驗出「妥瑞症」

空拍機拍到沒戴口罩嬤：快回家別亂跑

沒錢治武漢肺炎　孕婦僅12天病逝

19歲女「燒壞腦」　被祖母囚禁10年

陸人「頭戴塑膠水桶」搭地鐵

陸生po抗議信　要求教育部道歉

更多熱門

相關新聞

轉傳武漢肺炎假消息　高雄2男女送辦

轉傳武漢肺炎假消息　高雄2男女送辦

在社群網路PTT及臉書上，有人在PTT【八卦】版及臉書【我是左營人】專頁，張貼未經證實之疫情訊息，內容以轉傳第一個台灣病例台商居住於浪琴嶼、海總醫院封鎖急診室禁止出入等語，成立專案即時追查偵辦，目前已經找到2位網友，同時將他們移送法辦，最重恐怕要面臨100萬的罰款。

家長憂武漢肺炎...教師喊話政府：配發口罩

家長憂武漢肺炎...教師喊話政府：配發口罩

武漢肺炎擴散！中國上萬台商人人自危？

武漢肺炎擴散！中國上萬台商人人自危？

武漢肺炎擴散！中國上萬台商人人自危？

武漢肺炎擴散！中國上萬台商人人自危？

新北環狀線通車　侯友宜：建設不分藍綠！武漢肺炎防疫也要同心協力

新北環狀線通車　侯友宜：建設不分藍綠！武漢肺炎防疫也要同心協力

關鍵字：

蔣麗芸口罩武漢肺炎武漢腦炎東南亞要聞

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

范瑋琪想求「當面道歉」蘇貞昌！黑人提「2罪狀」懺悔

咳到肺快掉…一追問「弟全家從大陸回來過年」　醫怒了

公民老師嗆網白痴　陸若倒台灣第一慘

范瑋琪陷爭議！張韶涵戴口罩喊話：我們萬眾一心

陸女發燒搭郵輪！7000遊客禁上岸　台苦主現身

手機是新冠病毒溫床？醫師揭「清潔3要點」

西門水餃店炫耀封城前返台　插畫家1922檢舉

汪小菲買1萬片口罩被轟「靠關係囤貨」！火大還原掃貨真相

范瑋琪「悲劇下場」曝光！

寒流發威！今晨2.9度「高雄以北6度↓」入夜再急凍

MOMO「細肩帶短裙」冷到直發抖

武漢肺炎輕症超像「流感+感冒」

汪小菲樂捐1萬個口罩到台灣「領取地點公佈」！

即／7小時狂降7°C　大溪新低3.5°C

最強寒流發威！嘉義以北6°C發白凍骨

更多

最夯影音

更多
加拿大議員國會質詢逼表態　總理杜魯道：支持台灣加入WHO

加拿大議員國會質詢逼表態　總理杜魯道：支持台灣加入WHO
范瑋琪崩潰：我全家暴斃你最開心！　再戰網友「真的不知道口罩不夠用」

范瑋琪崩潰：我全家暴斃你最開心！　再戰網友「真的不知道口罩不夠用」

日本召開武漢肺炎對策會議　安倍：台灣有必要加入WHO！

日本召開武漢肺炎對策會議　安倍：台灣有必要加入WHO！

不理主子鍵盤慘遭「無影腿」伺候　跟短褲工作片師狂哀號：剪不完啦

不理主子鍵盤慘遭「無影腿」伺候　跟短褲工作片師狂哀號：剪不完啦

1000ml大罐洗髮精用完柔順　美國人推薦好市多7種必買

1000ml大罐洗髮精用完柔順　美國人推薦好市多7種必買

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面