香港議員PO「蒸汽消毒口罩」影片　網友怒轟：首例武漢「腦」炎

▲蔣麗芸在臉書上PO出高溫蒸氣消毒口罩的影片。（圖／翻攝自Facebook／蔣麗芸議員）

記者楊庭蒝／綜合報導

面對武漢疫情，台灣、大陸各地都有瘋搶口罩的現象，香港議員蔣麗芸29日在臉書發文表示，「當口罩供應短缺時，高溫蒸汽消毒可解燃眉之急」，結果造成網友一陣撻伐，被批在這疫情蔓延的時刻，不應該再誤導民眾。面對這些批評，經過2個小時之後，她又在臉書表示，蒸汽消毒口罩是沒有辦法的辦法，總比不戴口罩上街好。

在發表蒸汽消毒口罩的貼文之後，就有網友在下方怒轟，「蔣議員係第一宗本港確診既武漢『腦』炎」、「建議蔣議員你直接把自己個腦用蒸氣消毒一下，應該可以為香港可解燃眉之急」。也有網友開玩笑，問蔣麗芸要不要試試看用氣炸鍋，健康又實用。

▲在30日一早台大醫院舊址外有業者載了整車口罩販售，吸引民眾大排長龍搶購。（圖／記者湯興漢攝）

在貼文受到質疑後，蔣麗芸也隨即跳出來說明，這是沒有辦法的辦法，政府當務之急是要解決口罩荒，來舒緩市民的憂心感。但衞生署衞生防護中心和香港紅十字會皆表示，口罩絕對不能重複使用。

面對肺炎疫情，市面上的口罩種類相當多，其中又以N95口罩、外科口罩、海綿口罩和伙行碳口罩這4種為主。前衛服部長林奏延、台灣感染科學會理事長黃立民日前表示，一般外科口罩大概可阻斷大部分飛沫傳染，只要別跟病人長期密切接觸，外科口罩就夠用了，不需要用到N95口罩。至於海綿口罩和活性碳口罩，則無法有效防止病菌和病毒入侵。

▼臉書粉專《醫家樂童》整理出4種常見口罩的區別。（圖／粉專《醫家樂童》授權提供）