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不斷更新／瑞典出現首例武漢肺炎　德國通報第6例…患者為兒童

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▲▼新型冠狀病毒感染肺炎。武漢肺炎，疫情，口罩。（圖／路透）

▲武漢肺炎疫情蔓延全球。（圖／路透社）

記者陳亭伃、張方瑀、王致凱、詹雅婷、林瑩真、吳美依、丁維瑀、陳宛貞／綜合報導

「2019新型冠狀病毒」（2019-nCOV）引發的武漢肺炎疫情延燒國際，世界衛生組織（WHO）現已宣布，中國新型冠狀病毒疫情構成「國際關注公共衛生緊急事件」。各國確診狀況如下：

東北亞：2國

日本：確診17例

日本官方通報感染者達17例，今日證實3起病例，分別是千葉縣一名20多歲、以及2名30日從武漢搭乘包機返國的30多歲男性。此外，日本第15例確診案例為千葉縣20多歲女性，曾充當嚮導陪同一位中國女性旅行，且進行過一次公車旅行前往奈良。

南韓：確診11例

韓聯社報導，南韓31日出現5例武漢肺炎確診病例，繼上午出現第7例後，下午再度新增4起確診，迄今累積病例現已來到11人。目前已知第七及第八名患者為23日晚間乘中國青島航空班機入境南韓的旅客。

東南亞：6國

泰國：確診19例

泰國衛生部31日證實，再新增5起病例，其中1名確診者為泰籍計程車司機，沒有中國旅遊史，為首起人傳人確診個案，其餘4人為中國人。目前，泰國累計通報19例確診病例，包括2名泰國籍人士及17名中國籍人士。

菲律賓：確診1例

菲律賓當局30日宣布，國內出現第一起確診病例，患者為中國籍人士。

越南：確診5例

越南衛生部30日通報，新增3名越南人確診感染新型冠狀病毒，其中2人為河內居民，另一人來自清化，3人近期都曾前往武漢，目前正接受隔離治療。

至於越南境內最初出現的2起確診病例，一名來自中國武漢市的男子入境越南探視早在當地工作的兒子，兩人發燒前往醫院接受治療後驗出感染武漢肺炎新型冠狀病毒。越南衛生部表示，這2起有父子關係的病例顯示疫情人傳人。

馬來西亞：確診8例

馬來西亞衛生部30日表示，今日又確診一例新型冠狀病毒病例，使得總數的病例達到8例。據了解，第8例患者是49歲的中國公民，已送往隔離病房，情況穩定，是第7名確診患者的妻子。

新加坡：確診16例

新加坡衛生部宣布，31日新增3起境外移入的武漢肺炎病例，3人都有武漢旅遊史，其中1名患者為新加坡籍女性。這也是首例新加坡公民感染新型冠狀病毒肺炎。

柬埔寨：確診1例

根據《曼谷時報》（Bangkok Post），柬埔寨衛生部長蒙文興（Mam Bunheng）於27日證實，國內出現首宗新型冠狀病毒病例。

蒙文興表示，病患是一名中國籍男子，本月稍早與家人從武漢來到柬埔寨沿海城鎮施亞努市（Sihanoukville），目前情況穩定。

南亞：3國

印度：確診1例

《印度斯坦時報》（Hindustan Times）與印媒30日最新消息指出，印度出現首起武漢肺炎確診病例，患者是來自中國武漢的學生，正在喀拉拉邦（Kerala）接受觀察。

斯里蘭卡：確診1例

斯里蘭卡一名高級衛生官員於27日證實，國內確診第一起冠狀病毒病例。衛生部首席流行疾病學家薩馬拉維拉（Sudath Samaraweera）表示，一名四十多歲的中國籍女性19日來到斯里蘭卡旅遊，25日身體不適，27日被檢測出感染新型冠狀病毒。

尼泊爾：確診1例

尼泊爾衛生官員證實，一名在武漢留學的尼泊爾學生出現新型冠狀病毒感染症狀，檢測確定呈陽性。

中亞：

暫無疫情

中東：1國

阿拉伯聯合大公國：確診4例

根據《華盛頓郵報》、《美聯社》最新消息，阿拉伯聯合大公國於29日宣布，國內確診第一起新型冠狀病毒病例，不過目前確診已來到4例。

《彭博社》引述《阿聯酋通訊社》（WAM）報導，衛生和預防部表示，患者來自武漢，目前狀況穩定，正在接受醫療與觀察。

歐洲：7國

瑞典：確診1例

瑞典公共衛生署證實，林雪坪出現首例新型冠狀病毒確診個案，患者曾造訪過武漢，並於24日抵達瑞典。

芬蘭：確診1例

芬蘭衛生與福利研究所29日表示，芬蘭證實出現首個新型冠狀病毒確診病例，患者為來自中國武漢的旅客。該名患者在芬蘭北部的醫院接受治療並與他人隔離，可能有15人曾與他接觸。

英國：確診2例

英國首次出現武漢肺炎確診病例，共計2人感染。首席醫療官惠帝（Chris Whitty）表示，2名感染者來自同個家庭，現正接受專家照顧，將會利用感染管控程序防止疫情進一步擴散。

法國：確診6例

法國出現第6起確診病例。據了解，最新的患者為一名醫師，是在治療病患時染病。

先前法國的確診中，地點分別在巴黎、波爾多。波爾多患者為48歲法籍中國裔男子，曾到武漢出差，目前正在隔離當中；而巴黎患者正在巴黎比榭（Bichat）醫院接受隔離治療，第3例則是巴黎患者的家屬，現正隔離中。

德國：確診6例

德國當局31日證實第6例新型冠狀病毒確診案例，患者為兒童，是巴伐利亞一家公司雇員的子女。該公司先前已有5名員工被檢測出新型冠狀病毒陽性反應。目前這6名病患情況穩定。

義大利：確診2例

義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）在當地時間30日召開記者會宣布，已確認有兩名來自中國的遊客感染武漢肺炎，分別是67歲和66歲的一對夫妻，目前已經將他們隔離治療，後續也將暫停所有與中國往來的義大利航班。

俄羅斯：確診2例

俄羅斯副總理戈利科娃證實，西伯利亞外貝加爾邊疆區和秋明州分別出現2起新型冠狀病毒肺炎病例，2名患者均為中國公民。

北美：2國

美國：確診6例

美國疾病控制與預防中心（CDC）30日公布，美國出現首例新型冠狀病毒（武漢肺炎）人傳人案例。目前已有6起確診病例，分佈在伊利諾州、加州、亞利桑那州和華盛頓州，而先前5例均有武漢旅遊史。

加拿大：確診3例

加拿大28日宣布，溫哥華出現省內首宗「推定」（presumptive）病例，患者是一名年約四十多歲男子，時常至中國工作，上周從武漢回到溫哥華，26日因出現症狀主動聯繫當局，27日晚間接受疾病控制中心（BCCDC）檢測，結果呈現陽性反應。目前，加拿大則確診出現3例病例。

南美州：

暫無疫情

大洋州：1國

澳洲：確診9例

根據澳洲SBS報導，維多利亞州30日再新增一名確診病例，數小時後，昆士蘭州也新增一病例，使澳洲全國確診病例增加至9例。

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