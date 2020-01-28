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不斷更新／武漢肺炎全球破4500例！　德國、斯里蘭卡失守

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▲▼空軍軍醫大學醫療隊進入武昌醫院ICU病房。武漢肺炎，新型冠狀病毒肺炎。（圖／翻攝央視）

▲空軍軍醫大學醫療隊進入武昌醫院ICU病房。（圖／翻攝央視）

記者許力方／綜合報導

新型冠狀病毒「武漢肺炎」疫情不斷擴大，截至28日8時為止，中國大陸、香港、澳門、台灣累計確診2889例，包括82死。其中江西省新增24人確診，全省累計72例。加上德國、斯里蘭卡各有1例確診，目前全球累計共2952例。​​​​

【15:07更新】

泰國衛生部28日向媒體透露，泰國新增6例新型冠狀病毒肺炎確診病例，目前總共確診病例達到14例。

據悉，除了中國大陸、香港、澳門、台灣以外，其他國家共有52例確診病例，分別為泰國14例、加拿大2例、新加坡5例、斯里蘭卡1例、柬埔寨1例、德國1例、澳洲5例、南韓4例、美國5例、日本4例、馬來西亞4例、法國3例、越南2例、尼泊爾1例。

【14:40更新】

台灣27日新增130例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報530名個案，含7名確診、269名排除，餘隔離檢驗中（98名初驗陰性、其餘待檢驗）。據悉，7名確診個案狀況穩定持續住院隔離，除第6名及第7名確定病例接觸者待追蹤，餘5名確診個案接觸者共計470人，其中16人有症狀已通報（10人二次檢驗皆陰性已排除、6人檢驗中）。

【11:22更新】

大陸首都北京27日首次出現死亡病例，為1名50歲的男性。據悉，他在22日確診患有武漢肺炎，之後病情惡化，因呼吸功能衰竭，最後經搶救無而效死亡。截至27日20時，本市累計確診病例80例，其中出院2例、病情平穩63例、重症12例、危重症2例、死亡1例。

另外，加拿大目前確診2例。加拿大公共衛生部26日證實，國內首名新型冠狀病毒患者的妻子也確診，是一名50多歲女性，目前沒有產生任何症狀，但持續維持自我隔離的狀態，接受衛生部的監控。

【10:35更新】

據《央視》報導，湖北省27日新增1291例確診病例，同時新增24例死亡病例，其中武漢市22例，天門市2例。截止目前，大陸全國共新增1771例確診病例、總計4515例；另外，死亡病例新增26例（湖北省24例、北京市1例、海南省1例），累計達106例。

【08:06更新】

中國大陸、香港、澳門、台灣累計確診2889例，包括82死。其中江西省新增24人確診，河北唐山市為防武漢肺炎疫情蔓延，宣布28日早上5時起，市內所有公共運輸工具暫時停運。

【07:36更新】

武漢肺炎疫情持續延燒，根據德國《明鏡周刊》（DER SPIEGEL）報導指出，德國出現首宗確診病例。

【06:44更新】

27日斯里蘭卡相關單位證實出現首宗確診個案。斯里蘭卡衞生部門一名高級官員蘇達斯·薩馬拉維拉（Sudath Samaraweera）指出，患者是一名由中國湖北省以遊客身份、於19日入境的中國女子，年約40多歲，她於25日進入當地的國家傳染病醫院接受治療時，出現發燒症狀。

【00:28更新】

加拿大政府於27日清晨宣布，確診第二例新型冠狀病毒感染肺炎病例，患者是安大略首名確診患者的妻子。據悉，夫婦倆22日搭乘南航CZ311航班返回多倫多，50多歲的丈夫在飛機上就出現輕微症狀，目前住院接受治療，情況穩定；妻子則在下飛機後自我隔離，並與衛生單位保持聯繫，官員稱，目前市民感染風險仍低，正在搜索與夫妻同機、鄰近的其他乘客。

【23:30更新】

北京市新增8例新型冠狀病毒感染的肺炎病例，其中1例密切接觸者，已送至北京市級定點醫療機構進行救治。《央視》報導，新增死亡1例，為50歲男子，1月8日前往武漢，15日返京開始發燒，21日到院就診，22日確診，27日病情惡化，因呼吸功能衰竭，經搶救無效死亡。

截至晚間8時，北京累計確診病例80例，其中出院2例，病情平穩63例，重症12例，危重症2例，死亡1例。東城區2例、西城區7例、朝陽區17例、海淀區17例、丰台區4例、石景山區2例、通州區7例、順義區1例、大興區5例、昌平區7例，外地來京人員11例。

【22:46更新】

柬埔寨政府宣布新增首例新型冠狀病毒肺炎確診病例。衛生部門召開記者會表示，患者為大陸籍男子，他和家人周四從武漢離開，周六入境柬埔寨就發燒，已經確診為新冠肺炎，目前健康狀況穩定。據悉，官方也已針對同行的3名家人進行了檢測，呈現陰性反應。

【21:14更新】

英國廣播公司（BBC）報導，非洲國家象牙海岸宣布，衛生單位正在檢測一例疑似新型冠狀病毒感染肺炎病例。若確診將是非洲首例輸入性病例。據悉，疑似病例是一名從武漢返非的34歲學生，25日從北京回到象牙海岸，搭機時已出現類似症狀，官員稱女學生目前狀況穩定。

【21:00更新】

《央視》報導，深圳27日晚間又傳出有一例確診的新型冠狀病毒感染的肺炎患者治愈出院。據悉，為一名60多歲女子，在她之前，深圳已有2例確診的病例康復出院。

【20:54更新】

柬埔寨西哈努克港確診一例新型冠狀病毒肺炎病例，疑似為大陸籍患者，來自湖北武漢。

【20:31更新】

巴基斯坦媒體報導，當地時間26日木爾坦市，出現了疑似病例，目前總數已達到5例，2人在木爾坦市，1為大陸籍，1是巴基斯坦人，另3疑似病例出現在拉合爾市，都是武漢人，最近才抵達拉合爾。

央視報導，因巴基斯坦沒有能夠確診新冠病毒的實驗室，其中2份木爾坦疑似病例的樣本已被送往香港確認。

印度亞洲新聞通訊社（ANI）27日也傳出報導，拉賈斯坦邦回報出現一名疑似新型冠狀病毒感染的肺炎病例，患者及其17名同學曾在大陸醫學進修，感染者已被送往隔離病房，當局衛生部門已經啟動對其家屬和同學的檢查，並將病毒樣本送至國家實驗室化驗。印度外交部發言人庫馬爾前一天稱，國內尚未發現有民眾感染病例。

▼防疫措施全面展開。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼武漢肺炎,新型冠狀病毒,農曆新年,中國。（圖／達志影像／美聯社）

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