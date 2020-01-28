快訊／防堵武漢肺炎疫情　香港初六起高鐵站暫時關閉

▲香港高鐵西九龍站。（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

隨著武漢肺炎疫情延燒，香港也陸續採取防疫措施，外傳有香港政界消息指出，特首林鄭月娥將於初六（1月30日）關閉高鐵西九龍站，視疫情發展決定重開時間。此外，港府也於28日宣佈，29日起將暫時關閉所有博物館、表演場地、公共圖書館和附設自修室、流動圖書館、音樂事務處音樂中心等公共場所。

根據香港政府新聞網，康樂及文化事務署、環境保護署、古物古蹟辦事處、規劃署、新聞處、漁農自然護理署、運輸署明日起暫停開放多個設施，直至另行通知，以配合政府「對公共衞生有重要性的新型傳染病預備及應變計劃」下提升應變級別至緊急，以及避免市民聚集。

林鄭月娥28日下午召開記者會表示，大陸已經暫停發放自由行簽注，包括49個城市，高鐵及直通車所有班次已經暫停，而往大陸的航班將減一半，也會減少跨境巴士班次，並暫時停止部分口岸服務，包括高鐵站暫時關閉、紅磡站口岸暫停客運服務，以及沙頭角及文錦渡口岸。相關措施將於本月30日凌晨開始，直至另行通告。

高鐵西九龍站位於香港西九龍油尖旺區，為廣深港高速鐵路的南端起訖站，其佔地11公頃，2018年9月23日啟用，為實施一地兩檢，站內設有內地口岸區，區內實行中國大陸法律，並由中國大陸派駐執法人員執行。