美國也買不到口罩！人妻奔波1周找到了　「換算一副價格」驚呆她：羨慕台灣

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者謝承恩攝）

記者周亭瑋／綜合報導

武漢肺炎擴散全球，連美國也口罩大缺貨，一名網紅人妻從上星期開始，就狂跑藥局、超市，也不斷上網搜尋，始終買不到口罩，最後好不容易在網購平台Amazon（亞馬遜）找到賣家，結果價格驚呆了她，不禁感慨，「買得到口罩就是幸福。」

擁有63萬粉絲的網紅「矽谷美味人妻」，今在臉書發文表示，「美國這邊也開始有人掛起口罩，從上星期開始，我就跑了好多藥房和超市找口罩，上網尋遍Amazon、Walmart、Target、CVS各大網站也都買不到，大概很難相信吧，在美國找個口罩居然是這麼困難而且羨慕別人的事情。有人可以告訴我到底在美國哪裡可以買到口罩嗎？」

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▲她感嘆，能買到就是福。（圖／翻攝自粉專「矽谷美味人妻」）

雖然最後皇天不負苦心人，她終於在亞馬遜網站上找到賣家，一般藍色醫用口罩50入，價格美金11.99元（約台幣363元），若想在2月初拿到，運費美金36.99元（約台幣1119元）再加上消費稅，總共花了她美金53.17元（約台幣1609元）。

對此，她忍不住直呼，「整整漲了4倍多價格，平均一個口罩要1美金（約台幣31元），真是驚呆了我！真心羨慕台灣有便宜的口罩可買，買得到口罩就是幸福。」

▲武漢肺炎疫情蔓延，海外華人囤積口罩。（圖／達志影像／美聯社）

同時，矽谷美味人妻也感慨，去年認識了武漢日報主編，是個非常nice又真誠的人，還有長期幫美味生活辦公室打掃的阿姨，也是從武漢來的，「希望在武漢的朋友們都平安健康，也祝福所有在中國的朋友們都好，沒有受到太大的影響。願上帝祝福，讓病毒快快消退，世界和平又健康」。

po文一出，釣出許多定居美國各地的台灣鄉親，表示「我在南加一樣買不到，昨天剛好看到有人po整個火都上來了，難怪買不到」、「這兩天在北加也都買不到～覺得崩潰」、「運費是強劫啊」。

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