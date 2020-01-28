對北京防疫武漢肺炎能力「充滿信心」！　世衛：沒必要過度反應

▲WHO總幹事譚德塞表示，「中國政府的防疫能力值得信任。」（圖／達志影像／美聯社）

記者洪珮瑄／綜合報導

武漢新型武漢肺炎已蔓延至全球，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）27日前往北京，與大陸官員、衛生專家商討防疫辦法。他今（28）日表示，「對中國政府防控疫情的能力充滿信心」，沒有必要過度反應。

據澎湃新聞報導，譚德塞指出，武漢新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發生後，「中國在創紀錄的時間內鑑別出病原體，同時與世界衛生組織和其他國家分享病毒全基因序列訊息，且習近平主席和中國政府高度重視疫情防控，迅速採取一系列有力的措施來阻止疫情蔓延，令人敬佩。」

對於自疫情爆發以來所採取的一系列防疫工作，譚德塞表示「非常有信心」，認為「中國政府的能力值得信任，且希望和中方加強合作，同時願意依據中方的需要，提供一切必要的協助」。他也強調，針對疫情，在當前形勢下應保持鎮定，沒有必要過度反應。

對此，大陸國務委員兼外交部長王毅回應，世界衛生組織秉持客觀公正立場，積極評價並充分肯定中方為抗擊疫情採取的一系列有力措施，「我們對此表示讚賞」。

王毅強調，有以習近平同志為核心的黨中央堅強領導，有社會主義制度的強大優勢，有當年應對SARS疫情的有益經驗，「此次我們抗擊疫情態度更堅決，我們完全有能力、有信心、也有資源早日戰勝這場疫情。」他表示，中方願意繼續本著公開透明態度與國際社會尤其是世衛組織加強合作，為國際公共衛生事業作出努力。

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