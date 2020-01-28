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量販店、商場口罩被搶完架上全空　補貨時機點曝光

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▲▼武漢肺炎,口罩,搶購,藥局,健康,防疫,流感,感冒。（圖／記者李毓康攝）

▲武漢肺炎引發口罩搶購潮，許多通路已經買不到口罩。（圖／記者李毓康攝）

記者黃士原／台北報導

武漢肺炎疫情持續升溫，年前引發一波口罩搶購潮，由於適逢農曆春節工廠停產，因此各大賣場庫存售光也無法補貨，許多民眾想買也買不到。不過家樂福與costco好市多表示，春節結束後口罩工廠生產線開工後，就會恢復口罩供應。

▲▼武漢肺炎,口罩,搶購,藥局,健康,防疫,流感,感冒。（圖／記者李毓康攝）

請繼續往下閱讀...

▲賣場口罩區架上全空，口罩全被掃完。（圖／記者李毓康攝）

家樂福表示，農曆春節前就依過往經驗把庫存量拉高到2-3個月，沒想到武漢肺炎疫情升溫，引發一波口罩搶購潮，由於口罩工廠要過完年後才會生產，預計年後才能開始供應口罩。愛買則表示，1月29日前每家門市都有限量供應口罩，至於未來能否正常供應，要等到開工後跟廠商接洽後才能知道。

▲▼好市多口罩。（圖／翻攝「Costco好市多 商品經驗老實說」）

▲好市多口罩庫存也被掃光。（圖／翻攝「Costco好市多 商品經驗老實說」）

同樣口罩庫存也被掃光的好市多表示，口罩供應廠商已經在28日開始生產，不過要到30日及31日才能開始供貨給好市多，不過預計貨量並不多。

另外，藥妝通路的口罩也是缺貨中，有門市則是直接在門口貼上「口罩售完，請2/1後來」。

▲台南市口罩工廠提前開工，日產量可達八十五萬片，台南市政府籲請民眾不必恐慌切勿囤貨。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市口罩工廠提前開工，日產量可達八十五萬片，台南市政府籲請民眾不必恐慌切勿囤貨。（圖／記者林悅翻攝）

針對民眾反應買不到口罩，經濟部26日就經逐一聯繫口罩廠商，部分廠商初二陸續提早開工，估計初三開始國內每天可以做到79萬副產能，待初六開工後，將恢復至正常產能，每天生產188萬副，而且24日起已暫停外銷。

另外，經濟部27日深夜緊急決定，28日起連3天，每天將釋出600萬片醫療口罩，調動物流業者配送到超商物流中心，預計28日下午到晚上能鋪貨到各門市給消費大眾購買，不過，配送儲備口罩一盒50片，將限制一人每天限購三片，以拆盒方式進行銷售。

另外，因為各通路害怕比價造成消費者不必要困擾及抱怨，因此這波口罩釋出全面一片8元，所有超商、藥妝、藥局都允許開盒販賣，呼籲消費者不要每天囤貨，每天都可以買得到。
 

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