靈堂搭好準備後事…屍體「手竟抖了一下」！5hrs後奇蹟還魂

▲家屬將後事打點完畢後，遺體竟然動了一下。（圖／pixabay）

記者朱世凱／綜合報導

安徽省阜陽市一名62歲王姓男子，因為罹患多年高血壓加上抽菸習慣，身體突然感到不適，隨後出現頭暈嘔吐症狀，最終陷入昏迷狀態。雖然醫師在第一時間趕忙搶救，但男子仍舊宣告不治。當家屬悲痛地搭建靈堂、處理後事時，王男的屍體卻在隔天突然抖了一下，嚇得大家又立刻請求醫師協助。幸運的是，男子最後如奇蹟般「起死回生」，也令家屬高興地把握相處時光。

▼王男腦血管畸形加上生活作息不良，結果陷入昏迷。（圖／翻攝自安徽商報）

據《安徽商報》報導，王男平常並未控制好血壓，加上又有戒不掉的菸癮，2019年4月時突然感到頭暈噁心，隨後嘔吐不止陷入昏迷。醫生雖然立刻進行插管急救，但王男卻仍舊無法恢復正常呼吸，最終斷了氣息，讓聽到消息的家人都難過不已。

報導提到，當親屬在絕望中將王男遺體帶回家準備後事，並且將靈堂搭建完畢後，王男的手突然在隔天動了一下；家人見狀後，趕緊再將王男送到醫院進行救治。醫生發現病患腦血管異常雜亂，還有嚴重畸形及破裂出血，便開始了5小時的動刀手術，最後清除掉畸形血管團和血腫。王男也順利恢復意識並且康復出院。

醫師表示，正常人的腦血管呈現分支狀，而血管畸形卻是亂成一團，「對付這樣一個盤根錯節的畸形血管團，既要做到全部切除，又不能損傷腦組織確實是相當困難，倘若出了一個小差錯都會發生大出血或腦腫脹（brain swelling），導致無法挽回的後果。」

▼王男經過手術後幸運地恢復意識並出院。（圖／翻攝自安徽商報）

王男的兒子事後表示，「醫生宣布噩耗那一刻我們一直不敢接受，為父親準備後事的時候感覺天都塌下來了，還好沒放棄，奇蹟真的發生了！真的特別感謝你們（手術團隊），給了我父親第二次生命，拯救了我們一家人！」

醫生最後提醒，腦血管畸形雖然發病的時間相當突然，不過發作前都會有些常見的症狀，包含頭痛、頭暈、手腳麻木甚至沒有力氣、出現抽筋（癲癇），嚴重的話還會發生腦出血；所以當出現這些情況時，一定要趕緊求診，如果能早期發現，並盡快處理，就可以讓這顆隱藏在腦內的不定時炸彈消除。

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