高雄港牌樓吊大白燈籠！居民路過「變靈堂」超傻眼：我們過年像辦喪事

▲高雄港牌樓吊大白燈籠！居民路過「變靈堂」超傻眼。（圖／翻攝港務公司高雄分公司）



記者許力方／綜合報導

高雄市近來話題不斷，繼愛河「法會」蓮花燈後，在地地標高雄港牌樓也挨批像「告別式」！最近港務公司因應耶誕節，在牌樓上新設置了大顆白色球型裝置藝術，就吊掛在樓門正中心，就像一顆超大白燈籠，有民眾覺得不吉利，原本預計2月才要拆除，最近被嫌到爆，只好宣告提前拆除。

高雄港牌樓在當地為地標型指示物，日前懸掛上一顆大白球，晚上看起來像月亮，白天則變一顆大白燈籠，路過的民眾看傻眼，怎麼都覺得怪怪的，抱怨連連「像告別式啊！人家過新年是掛紅色彩球，我們高雄過年是掛白色，好像在辦喪事一樣！感覺心情不是很好啦！」

▲居民抱怨連連：人家過年掛紅色彩球，我們高雄像辦喪事。（圖／東森新聞）



不只居民嫌棄到不行，一度還在網路上被傳說是高雄市府惡搞的傑作，其實是港務公司原本為了點綴古色古香的牌坊，因應氣氛，特別於11月29日完工的耶誕裝置藝術，沒想到附近民眾看了很不滿意，「看起來怪怪的…高雄港的門面，怎麼大過年用一個白色的，好像家裡辦喪事一樣…」高喊「拆掉啊！不好看！」

港務公司原定2月才會拆除，如今因民怨「不吉利」建議拆除，港務公司只好提前動工，1月20日趕在過年前，趕緊找人施工拆除，並發布聲明強調，強調球型裝置不是大家說的銀白色，對於每個人對藝術的看法不同，花錢改善也不一定盡如人意，加上春節快到了，改善工程來不及，僅拆掉白型球體。

►「2020愛妳愛妳」～超殺新年禮盒來了！