女大生遭硬上絕望跳樓…屍體還被輾變形「偽裝車禍」　判決出爐家屬痛哭

▲女大生遭到侵犯後便跳樓輕生，大樓底下的鐵欄杆被硬生生撞凹。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名女大生2018年遭到一名男子強行硬上，她因為不甘受辱，於是從大樓16樓跳下輕生。嫌犯害怕真相曝光，於是邀請弟弟一同開車輾壓女大生屍體，再偽裝成車禍報警；所幸在警方努力抽絲剝繭下，順利揭發這起駭人事件。不過判決結果在本（1）月16日出爐後，卻讓家屬相當心痛，因為兇手只被判處「死緩」，一旦緩刑期間過了，就能逃過一死。

綜合陸媒報導，事發在河南省周口市鄲城縣，就讀大一的女學生貝貝前年7月16日深夜走路回家時，碰上剛好駕車經過的王修文，對方在酒精刺激下前來與她搭訕，涉事未深的她便和陌生男子回家。7月17日凌晨，貝貝在沙發上遭到王修文觸碰胸部和私處，她因為不堪受辱，於是跑到廁所，從16樓的窗戶一躍而下。

▼貝貝從廁所窗戶跳下。（圖／翻攝自微博）

事發當晚，王修文發現女大生死亡後，趕緊將其屍體塞進後車箱，隨後找來親弟弟王祥，一同開車將貝貝的屍體輾壓變形，藉此偽裝是車禍意外。不過車上的行車記錄器卻真實記下恐怖過程，讓警方得以迅速掌握證據，將王修文和王祥逮捕歸案。

2020年1月16日，周口市中級人民法院對此做出一審判決，王修文犯下強姦罪，死刑，緩期2年執行；王祥犯下幫助毀滅、偽造證據罪，判處有期徒刑3年；此外，王修文必須賠償家屬各項經濟損失10萬元人民幣（約新台幣43萬元）。對於這項結果，死者爸爸羅志傑相當不滿意，「為什麼不是死刑立即執行？」

▼判決結果讓家屬無法接受。（圖／翻攝自微博）

爸爸難過地說，他從沒想過女兒會這樣離開自己，貝貝明顯是被王修文害死的，而且手段還十分殘忍，但法院卻只判個「死緩」以及10萬元人民幣罰金，所以他決定再向河南省高院上訴。

羅志傑的代理律師則表示，根據被害人家屬要求判處死刑立即執行的意願，正在考慮是否提請檢方抗訴。網友也認同家屬說法，認為處罰太輕會助長犯罪，因此力挺家屬繼續上訴，「拜託立刻執行死刑」、「法官是被收買了嗎？」、「心疼爸爸」、「雖然女孩的確不夠聰明，但嫌犯太過殘忍，確實要嚴懲」、「竟然可以緩刑，我對法律開始失望」。

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