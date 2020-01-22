「疫情都在掌握中！」蘇貞昌談武漢肺炎防疫：跟WHO有聯絡、跟大陸有要求





▲蘇貞昌。（圖／行政院提供）

記者蔣婕妤／台北報導

中央疫情指揮中心21日晚間6時緊急召開記者會，公布首例確診武漢肺炎病例，總統蔡英文21日晚間下令「防疫視同作戰」。行政院長蘇貞昌22日受訪時強調，疫情防疫都在掌握中，政府跟WHO有聯絡、跟大陸也有要求，人民不需要恐慌。

蔡英文21日在總統府向國人回應武漢肺炎疫情，她表示，現在執政團隊包含自己跟副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌都是十七年前抗SARS團隊，「十七年後我們有足夠的經驗跟信心、準備面對挑戰，請國人無須驚慌，正常生活，密切注意政府各項資訊。」

蘇貞昌22日受訪時表示，從一發生，行政院有專案小組緊盯著疫情，隨著疫情的掌握，依法成立各級管制中心、應變中心，「在過去所看到的疑例，經檢驗都不是，但昨天第一例確診出來，不過國人放心，這個人從飛機上我們就隔離，救護車直接送到隔離病房，所以一切都在掌控中。」

蘇貞昌說，今天早上總統特別就這個議題主持國安會議，了解到早有準備，包括口罩、醫護用具，需要的隔離病床等，都足夠充分，請國人放心，也請國人特別注意到，我們現在這個疫情能夠掌控、了解。

蘇貞昌指出，「需要國人配合的是，如果你發現自己有任何異狀，請立刻戴口罩就醫，並告訴醫生你的旅遊史，其實如果是一般的，可能只是感冒或流感，並不是武漢肺炎，請大家不要恐慌。不過，如果你是身體羸弱，也就盡量不要到人多的公共場合，你如果有狀況，就請戴上口罩，並且立刻看醫生。」

蘇貞昌強調，對於相關的情況，也跟WHO都有聯絡，甚至跟中國大陸方面，也有要求，所以政府為了人民的健康，會嚴格把關，「請大家不要驚慌，但也請大家都能注意自己的健康，並且配合各方面我們應該有的防制措施，相信我們都能保平安。」

至於陸客來台是否會因為疫情做限縮，蘇貞昌回應，從武漢來的班機，都直接到飛機上進行防疫的檢測。對於相關進出國門的旅客，本來就有體溫檢測，昨天還特地到桃園機場，看到整條的檢測路線，這些都已經有運作且運作良好，政府在這方面一定都嚴格把關，並呼籲國人同胞，對於有發生疫情的城市，沒有必要，盡量不必前往，隨著疫情的變化，也會有各種旅遊的要求，這一方面也請國人配合。