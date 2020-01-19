最強菜販韓國瑜重返果菜市場遭嗆「滾出高雄！」　開砲攤商坦言：不喜歡他

▲韓國瑜前往高雄果菜批發市場遭一攤商嗆聲：滾出高雄 。（圖／記者翁進忠攝）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜被稱為是「最強菜販」，當初競選市長期間成功讓被視為「綠鐵票」高雄批發果菜市場的攤商們「棄邁投韓」，事隔一年再重返這邊，似乎光環不再，有攤商在他視察過程當中，高分貝喊：「滾出高雄」，不過韓國瑜似乎沒聽見。

19日上午7點韓國瑜依照行程前往位在十全路的高雄批發果菜市場，過去這個地方被視為綠營鐵票，但在2018年市長選舉期間，韓成功獲得攤商的支持翻轉，之後還來夜宿傾聽攤商心聲，不過就在一年之後，魅力消退，因為有人對他嗆聲。

▲韓國瑜前往高雄果菜批發市場，支持民眾相當開心領紅包。（圖／記者翁進忠攝）

▲韓國瑜前往高雄果菜批發市場，支持民眾相當開心領紅包。（圖／記者翁進忠攝）

韓國瑜在春節前夕來到這裡視察，同時跟攤商拜年、發紅包，雖然獲得不少支持與鼓勵，但就在他一走進市場的時候，從背後傳來一名男性聲音，高分貝嗆聲「滾出高雄」，後來現場記者找到這名嗆聲的男子，原來是一名攤商，他也坦承自己並不喜歡韓國瑜，所以才會嗆他；不過，整個巡視過程中，也僅有這名攤商對韓表示不滿意，大部分還是表示力挺市長。

▲韓國瑜前往高雄果菜批發市場，支持民眾相當開心領紅包。（圖／記者翁進忠攝）

▲韓國瑜前往高雄果菜批發市場，支持民眾開心合照。（圖／記者翁進忠攝）