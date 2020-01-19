葉匡時猛批「罷韓省1200億說」可悲！　苦苓臉書最新反擊嗆：把話說清楚

▲作家苦苓、高雄市長韓國瑜。（圖／翻攝自Facebook／苦苓）

記者許宥孺／高雄報導

中央選舉委員會公布，韓國瑜罷免案第一階段連署達標。不過一旦罷韓成立，辦理罷韓投票、補選市長所需經費則高達2億元，作家苦苓17日在專欄中指出：「罷免韓國瑜不是要多花2億，而是會省下1200億」，對此，高雄市政府要求苦苓：「立刻公開澄清道歉，否則提告」。

高雄市長韓國瑜參選總統失利，回歸高雄市政後，還得面臨罷免危機，高市府估計，以人力設備加上整個選務作業，共得花2億多元。作家苦苓17日在專欄指出，陳菊當了11年高雄市長，負債1000多億，韓國瑜上任高雄市長迄今，已經負債近400億元。

苦苓表示，如果照這個「進度」，韓國瑜萬一做滿四年的高雄市長，他的負債總共可能達到1600億、而且還是跟現在一樣一事無成。我們寧可花費2億把韓國瑜市長罷免掉、重新改選一個適任的市長，卻可以避免他再欠下高達1200億的債務。

▲罷韓時程表。（圖／ETtoday製作）

高雄市副市長葉匡時對此在臉書貼文反擊，「苦苓是我在台大唸書時的學長，那時候常常似懂非懂地讀他寫的詩，當時對他也有一份崇拜，但我沒想到他今天會淪落到要靠黑韓找存在感，可悲。苦苓說韓市長仼內增加1200億債務部分，這種無根據的詆毁高雄市政府，抹黑韓市長以及高雄市府，令我不解，我在這裡代表市府要求苦苓立即公開澄清道歉，否則將提告，絕不寬貸。」

高市府新聞局今天也做出回應：「這種無根據的詆毁高雄市政府，抹黑韓市長，令人不恥」，並要求苦苓應「立刻公開澄清道歉，否則提告」。新聞局表示，韓市長執政一年，去（108）年之決算金額之歲差短僅舉債14億多，比原先編列預算要舉債65.46億，少了50億左右，何來1200億之數值，一個知名作家，為了創造聲量，故意詆毀高雄市政團隊的成績，抹黑韓市長，造成市民的錯誤認知，這樣做對的起自己的專業及良心嗎？

稍早苦苓則在臉書上做出最新回應：

#到底是誰才該道歉呢？

《把話說清楚》

根據以下的資料來源顯示（而且這個內容在網上出現已久，高雄市政府並未做任何澄清或反駁）：高雄市政府在六月份時就已欠下368億元債務，跟我說的「接近400億元」並無太大差距，而且我說「照這樣發展下去，四年任滿可能達到1600億負債」也是合理推斷，並無任何不妥，也可受社會公評。

反而是高雄市政府財政局，意圖以「財政困難」（事實上是還有市長第二預備金）影響高雄市民反對罷免，「意圖使罷免不成」，有違反公職人員選罷法之嫌，罷韓團體應向檢警單位提出檢舉，監察院也應分案調查。



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