嗆高市府「到底誰才該道歉？」　苦苓：合理推斷韓國瑜任內負債恐達1600億

▲韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

作家苦苓指高雄市長韓國瑜若遭罷免反而會替市府省下1200億，引發高雄市府震怒要求道歉否則提告。對此，苦苓19日在臉書怒嗆「到底是誰才該道歉呢？」並指出負債的說法可受公評。

苦苓針對韓國瑜被罷免一事18日透過專欄指出，「罷免韓國瑜，不但不會多花2億，反而會省下1200億」，並在臉書寫下，韓國瑜上任一年，高雄市政府負債已接近400億，而且一事無成；如果照這樣下去，韓國瑜任滿可能負債高達1600億，「花8000萬罷免他，太划得來了！」

對此，高市府19日發出聲明澄清，苦苓指韓國瑜任內增加新台幣1200億元債務，這種無根據的詆毀市府，抹黑韓國瑜，市府要求苦苓立即公開澄清道歉，否則提告。

高市府表示，韓國瑜接任市長以來即要求各局處積極落實開源節流，去年決算金額的歲差短舉債14億餘元，比原先編列預算要舉債65.46億元，少了50億元左右，何來1200億數值，如此信口開河，令人相當失望。

苦苓19日在臉書提出資料反擊高市府：「高雄市政府在六月份時就已欠下368億元債務，跟我說的『接近400億元』並無太大差距，而且我說『照這樣發展下去，四年任滿可能達到1600億負債』也是合理推斷，並無任何不妥，也可受社會公評。」

苦苓認為，反而是高雄市政府財政局，意圖以「財政困難」（事實上是還有市長第二預備金）影響高雄市民反對罷免，「意圖使罷免不成」，有違反公職人員選罷法之嫌，罷韓團體應向檢警單位提出檢舉，監察院也應分案調查。

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