花蓮抽驗春節應景食品全數合格　提醒遵守「五要」原則保健康

▲花蓮縣衞生局辦理春節應景食品稽查抽驗專案。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣衛生局為保障縣民飲食安全，自去年12月起既辦理春節應景食品稽查抽驗專案，稽查網購產品製造業、年菜餐飲業、賣場等19家業者，抽驗蔬果、生鮮肉品、香腸臘肉、開心果、瓜子及麻荖等春節應景食品68件，檢驗項目包括農藥殘留、乙型受體素及食品添加物等，總計檢驗499項次，抽驗結果全數合格。



花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，過年應景年菜種類多，為確保年菜衛生安全，調理食品時應遵守「五要」原則，第一「要洗手」，減少食材遭受污染；第二「要新鮮」，選擇品質良好食材；第三「要生熟食分開」，避免交叉汙染引起食品中毒；第四「要澈底加熱」，殺滅病原菌；第五「要注意食品保存溫度」，減少微生物大量滋長。

▲▼抽驗蔬果、生鮮肉品、香腸臘肉、開心果、瓜子及麻荖等春節應景食品。

朱家祥並提醒，選購年貨時可選擇信用良好的商家，並多加注意販售場所衛生環境，建議優先挑選完整包裝及標示清楚的產品，而開封後除了要在效期內食用完畢外，應依產品包裝建議方式冷凍或冷藏保存；購買時宜適量、勿囤積，以免保存不當出現發黴變質；另外避免偏好食用少數食材，宜廣泛攝取多樣食物，才可以降低因農藥或重金屬累積而造成慢性危害的風險，並有助於營養均衡。





朱家祥局長進一步表示，食品製造業者也應確實控管製售產品的品質衛生，善盡自主管理責任，民眾勿購買來路不明、顏色異常鮮艷產品。年糕應適量食用並細嚼慢嚥，避免消化不良。春節飲食注意「三低一高」(低油、低鹽、低糖、高纖維），多攝取蔬果，並配合規律的運動，享受美食同時兼顧健康。

民眾如對所購買的食品有所疑慮或發現可疑之違規食品，可至衛生福利部食品藥物管理署網頁(http://www.fda.gov.tw/)公告資訊項下查詢，或於上班時間撥打花蓮縣衛生局服務專線038-226959洽詢。

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