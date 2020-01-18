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不愛回鄉下老家過年！妹子怨：親戚超愛管　崩潰4點太中肯...網秒懂無奈

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農場,鄉下,山區（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

網搜小組／周亭瑋報導

過年期間各地遊子紛紛返鄉，與許久不見的親戚們團聚，有的人滿心期待，但有些朋友則很反感。一名女網友就直言，很討厭回鄉下老家，不僅生活機能不佳、睡眠品質差，還得應付不熟的親戚們，光想就頭疼。

女網友在PTT提到，平常她跟父母同住，只有過年才會回南部老家，「我真的很討厭回去，那邊真的鄉下到網路跑很慢，也沒有什麼可以逛的地方，連便利商店都要摩托車才會到。」

請繼續往下閱讀...

其實這些她都能接受，但重點是住在老家，她的睡眠品質勢必會變差，「我是沒睡好就會頭痛的體質，房間很少加上還有親戚們，所以我都是跟父母睡，偏偏家父母打呼都很大聲，三個人擠小間房間，我又已經25歲以上，已不是當年的孩子了，不僅很擁擠，換衣服或半裸睡的習慣，因為父親在根本執行困難。」

▲▼鳳梨田，鳳梨，經濟作物，鳳梨酥，農地。（圖／ETtoday資料照）

▲原po感嘆，連便利商店都遠到要騎車。示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

原po表示，跟那些親戚也沒什麼話好聊，由於鄉下地方普遍早婚，所以每次去不免被問相同的問題，雖然她若堅持不去，父親也拿她沒轍，但被逼的感覺就是不好，「而且那些從小就重男輕女的親戚，不熟又很愛問一些關他們屁事的東西。」

文章一出，引起許多共鳴，不少人趁機訴苦，「我以為這篇是我打的欸，幾乎跟妳一模一樣，非常討厭過年」、「拍拍我們也是全家擠一個小房間，平常鄉下沒來也沒什麼在打掃，回去都會大過敏，很慘」、「網路很慢感同身受」、「完全懂妳，就算手機有網路收訊也很爛，室內有些地方根本沒收訊，而且回去是輪用一間浴室，等到崩潰」

另外，許多網友幫出點子，「找個理由先北上吧」、「我過年都買機票出國的，反正平常就和父母吃飯不差過年」、「帶平板回去追劇」；也有人吐槽，「我們家就是負責招待回鄉親戚一切起居的，說真的滿累的，而且房間還得讓出來，過年反而睡得差，但為了長輩晚輩家的感情聯繫，我覺得互相尊重一下吧」、「其實老家的親戚也很不喜歡你們打擾吧」。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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