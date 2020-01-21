泰雅渡假村推優惠　身分證字號有「關鍵數字」免費入園半價住宿

▲春節期間，泰雅渡假村推出「2020愛妳愛妳」春節優惠活動，只要身分證字號中有數字「20」的民眾，春節住宿只須半價。（圖／泰雅度假村提供）

記者白珈陽／南投報導

為迎接2020鼠年的到來，南投縣國姓鄉泰雅渡假村於春節假期23日小年夜至29日初五期間，祭出「2020愛妳愛妳」春節優惠活動，只要身分證字號中有數字「20」的民眾，春節住宿只須半價！還可免費入園，暢遊園區、看表演、挑戰天空步道、參加春節特別節目及免費戲水泡溫泉。泰雅渡假村經理李浩瑋表示，誠摯地邀請全國民眾蒞臨走春。

李浩瑋表示，只要在春節23日至29日期間憑身分證入園，並在身分證字號中有數字20者，即可享有本人免費入園優惠！除了暢遊園區之外，更可以免費泡溫泉、看表演、參加春節特別節目，另外，只要提前預訂房間及預付訂金，在上述日期期間入住園區，同樣在身分證字號中有數字20者，即可享有每房住宿半價的限量優惠！（需提前訂房及預付訂金，入房時需出示身分證辦理及限本人住宿，每日限量20間）。

此外，想享受在森林浴中露營的民眾，也有露營專案可使用，每帳800元（約4至5人），門票另計（一人300元），可搭配上述春節優惠專案使用。

▲▼ 露營專案每帳800元，門票另計，可搭配春節優惠專案使用。

李浩瑋指出，春節連續假期期間，泰雅渡假村特別舉辦「泰雅迎春狂歡祭」活動，以「與原住民歡慶迎新年」為活動主題。除了春節的好康優惠外，更有趣的就是泰雅所安排的新年特別節目，可以欣賞原住民力與美結合的樂舞表演外，也能一同參與熱鬧的歡慶文化活動及熱鬧又有趣的互動遊戲，讓大朋友小朋友都能投入其中，相信全國民眾走春旅遊到泰雅，可以感受到另類的2020春節氛圍。

訂房訂房專線：049-2461311

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