　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

成績單一開「出現壯觀紅海」　他問：大五靠自己or拜託爸媽？網一面倒勸

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

高教專題搭配示意照。高教崩壞、高教、大學校園、大學生、高等教育、台大、台大校門（圖／ETtoday資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／周亭瑋報導

天下父母心，總是撐起巨大的保護傘，盼孩子能成功順遂、少走冤枉路，但有時還是得放手，讓他們為自己做的事承擔後果。就有男網友好奇，小孩讀大學成績滿江紅，而被迫重修的費用，是要自己出還是繼續由爸媽支應，一席話掀起熱議，不少人看到成績都驚呆。

男網友在爆怨公社貼出一張成績單，表示「各位覺得孩子讀大學被當很多，要重新補修，讀大五大六的學費跟生活費要自己出，還是拜託爸媽出？」

請繼續往下閱讀...

從成績單中可見，不論必修、選修、通識、甚至體育課，這位同學沒有一科及格，最低竟只有20分，而最高的不過58分，如此慘烈的成績，讓眾人看傻，更發現很多門課已經重修了，照樣沒過，推測應該是「翹好翹滿」連人都沒現身。

▲17門課全都不及格。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲17門課全都不及格。（圖／翻攝自爆怨公社）

對此，網友們一面倒勸乾脆別念了，「讀成這樣乾脆不要讀了，去賺錢，不要再砸錢念大學，太浪費了」、「這種成績我覺得沒必要再讀下去，早點出來工作也是好事」、「沒心讀，再大五大六一樣成績爛兩年，直接休學去工作比較實際」、「通識也可以不及格，可見沒心要唸了~不如休學工作去吧」。

還有許多網友認為，都成年人了，該為自己的事自己負責，「自己捅的簍子自己想辦法，別再姑息了，這是害了他」、「自己沒讀好乾父母什麼事」。另外，不少人也忍不住驚呼，「woo滿江紅」、「這成績還沒21嗎」。

►偷偷分享少女的秘密！

ET快訊
2縣市發「10°C以下」低溫警報！冷出心型「卡門渦街」
獨／謝和弦開唱前夜還掛念她！「打給Keanna內容曝」
謝和弦小巨蛋「深情吻女粉」　身份曝光...竟是這女星的媽媽！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

男友送YSL口紅！櫃姐激推「現在最火的顏色」　她傻眼...內行推補救神招

當3年提款機！閨蜜又私訊「幫墊2盒藍莓」　吃軟釘子秒翻臉：朋友做成這樣？

最新蘋果筆電要8萬9！他吐槽「性能停在2016還一堆人買」　果粉揭盲點開戰

魚市場買20元螃蟹！學弟隔天一看「有2隻不對勁」　驚悚真相出爐...差點送命

她大膽說「男人如衣服」背後有深意！了解自己的身體才有「愛情智商」

「可憐哪」正妹哏圖網路瘋傳　真理褲「白嫩小腿」本尊身分曝光

10°C以下警報再發！冷出心型「卡門渦街」　賈新興估除夕變天：下雨機率大提高

2020年鹿耳門天后宮　封印大典揭開「台灣年」序幕

建中同名同姓考生「坐錯座位」！學測超衰慘劇　2人各扣2級分

學測「國、英、數、自、社」選擇題答案全出爐　考生快來對！

OMG！林宥嘉帶著《少女》突襲婚禮　直接從影片中走出來..超羨慕

羞爆！攔查行李尋獲超粗雙頭姊夫　海關「謎樣表情」瞪眼：抓到了齁

蔡健雅翻唱《說好不哭》　周杰倫認證：太屌了...急cue阿信一起聽

阿伯收「吳怡農黑提袋」激動落淚　哽咽回應：他沒忘記我們的承諾

防騎士滑手機！熱血警路口遞宣傳單　自備大聲公宣導：出車禍更晚回家！

蕭敬騰唱尾牙嗨炸！舞台邊全是人　粉絲接唱「你的美」大破音XDD

謝和弦現身KKBOX唱《謝謝妳愛我》　裸上身跑全場...親吻女觀眾手背

三重駕駛直衝機車群緊急甩尾　QC妹差半米飛高高2秒才回神

阿卡貝拉翻唱《冰雪奇緣2》6組曲 高音和聲超悅耳！網讚翻：想2刷了

癢癢癢！蕁麻疹發作好難受...4穴道紓緩、中西合併改善攻略

她大膽說「男人如衣服」背後有深意！了解自己的身體才有「愛情智商」

「可憐哪」正妹哏圖網路瘋傳　真理褲「白嫩小腿」本尊身分曝光

10°C以下警報再發！冷出心型「卡門渦街」　賈新興估除夕變天：下雨機率大提高

2020年鹿耳門天后宮　封印大典揭開「台灣年」序幕

建中同名同姓考生「坐錯座位」！學測超衰慘劇　2人各扣2級分

學測「國、英、數、自、社」選擇題答案全出爐　考生快來對！

兩間廟問姻緣「擲筊結果全相反」心碎收場　內行一看秒解惑...正妹驚：天啊

學測自然試題本印刷錯誤！南部5考生反映…試場延長3分鐘

出國「行李箱輪子被摔斷」！她回程前買新箱子裝　抵台再崩潰：地勤也看傻

學測自然「豆漿製作過程」入題　試考生讚有創新、趣味性

武漢肺炎再添17例！　官方累計62例…英學者估超過1700人：應考慮人傳人可能

她大膽說「男人如衣服」背後有深意！了解自己的身體才有「愛情智商」

快訊／白金漢宮最新聲明：哈利梅根不再使用王室「殿下」頭銜

澳洲暴雨釀洪水…無尾熊淋成落湯雞　無助靠恩人胸膛「謝謝你」

鬥牛犬慘遭暴打昏迷…丟進浴缸泡清潔劑　主人：只是被鐵絲刮到

參觀台東「8億平價幸福住宅」　滿屋不明液體＋怪味…住戶等3年驚呆

罷免韓國瑜+補選要花2億　館長神邏輯破解「選上總統也要花錢補選」

大魯閣嘉義館開幕　嘉義人全國免費打

達美機長空中狂灑油…地面60師生「被淋滿身」吸入痛爆　4師怒提告了！

最後一刻緊抱總長！黑鷹侍從官黃聖航告別式　殯葬業大哥悲痛送他走

媽狂掀被子叫醒「賴床柴」 汪氣噗噗拉回去：別吵我！

生活熱門新聞

10°C以下警報再發！除夕變天轉雨

同名同姓考生「坐錯座位」　各扣2級分

行李箱輪子被摔斷！她回程買新的　抵台再崩潰

同事請客…他爽點270元！網轟：很不會做人

叫熊貓「1小時等不到」⋯趙正平聽這話氣炸

兩間廟問姻緣「結果全相反」內行解惑

「可憐啊」正妹哏圖網路瘋傳　本尊身分曝光

算命師提醒2點　他聽完「笑反問2句」遭驅趕

試務人員關13天辛苦了！出闈燦笑排隊拿手機

赴陸工作薪水跳2倍？過來人揭隱藏秘密

媽約相親！兒「一晚爽吃3妹」曬照閃瞎

北大新宿舍　校方發聲明回應

學測選擇題答案全出爐　考生快來對

冷氣團最冷時刻到！4縣市10度↓低溫特報

更多熱門

相關新聞

尾牙抽中二獎！幸運姐氣暈：想離職

尾牙抽中二獎！幸運姐氣暈：想離職

一名女網友日前在尾牙抽到二獎「刮刮樂」，雖說面額價值1000元，也號稱有70%的中獎機率，但無奈原PO就是那另外30%，不知道到底是幸運還是不幸。貼文一出，網友們也表示「頭獎該不會是兩張」、「當作做公益吧」。

喝骨仔肉湯「吃到牙齒」！網解答：很正常

喝骨仔肉湯「吃到牙齒」！網解答：很正常

當3年提款機！閨蜜求幫墊錢...被拒秒翻臉

當3年提款機！閨蜜求幫墊錢...被拒秒翻臉

菜農遇奧客上新聞！夫妻殺價不成惱羞：同情你才來的

菜農遇奧客上新聞！夫妻殺價不成惱羞：同情你才來的

柴合照大學生　偷偷靠近漂亮姐姐

柴合照大學生　偷偷靠近漂亮姐姐

關鍵字：

大學生成績不及格重修爸媽爆怨公社

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

男女當街活春宮　民眾驚呼太帥了

購物天后曝家醜：她發瘋住進療養院

謝和弦開唱風雲榜前一夜通話扣嫂　「以死相逼」離婚

謝和弦成功求婚莉婭「我會拼命保護妳」

雪莉過世3個月…父爭遺產！親哥怒揭內幕

無尾熊手腳捆繃帶　窩洗衣籃入睡

10°C以下警報再發！除夕變天轉雨

小S深夜吐婚後14年心聲！

6星座2020前三個月偏財運爆棚！唐綺陽：水瓶2月中前多做好事

國中妹「核彈級腹痛」送醫！醫驚：有脊椎…下秒床單濕

富二代是殺人魔　藏200碎人骨　

謝和弦求婚莉婭後首現身！小巨蛋嗨跑「狂吻女粉手背」

愛情照外流…直播女神又忘關鏡頭！忘情模樣全被拍

從樹拉開！無尾熊抱緊孩痛苦哭喊

謝忻主持尾牙到一半「狠被斷麥關燈」！

更多

最夯影音

更多
OMG！林宥嘉帶著《少女》突襲婚禮　直接從影片中走出來..超羨慕

OMG！林宥嘉帶著《少女》突襲婚禮　直接從影片中走出來..超羨慕
羞爆！攔查行李尋獲超粗雙頭姊夫　海關「謎樣表情」瞪眼：抓到了齁

羞爆！攔查行李尋獲超粗雙頭姊夫　海關「謎樣表情」瞪眼：抓到了齁

蔡健雅翻唱《說好不哭》　周杰倫認證：太屌了...急cue阿信一起聽

蔡健雅翻唱《說好不哭》　周杰倫認證：太屌了...急cue阿信一起聽

阿伯收「吳怡農黑提袋」激動落淚　哽咽回應：他沒忘記我們的承諾

阿伯收「吳怡農黑提袋」激動落淚　哽咽回應：他沒忘記我們的承諾

防騎士滑手機！熱血警路口遞宣傳單　自備大聲公宣導：出車禍更晚回家！

防騎士滑手機！熱血警路口遞宣傳單　自備大聲公宣導：出車禍更晚回家！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面