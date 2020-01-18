成績單一開「出現壯觀紅海」　他問：大五靠自己or拜託爸媽？網一面倒勸

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／周亭瑋報導

天下父母心，總是撐起巨大的保護傘，盼孩子能成功順遂、少走冤枉路，但有時還是得放手，讓他們為自己做的事承擔後果。就有男網友好奇，小孩讀大學成績滿江紅，而被迫重修的費用，是要自己出還是繼續由爸媽支應，一席話掀起熱議，不少人看到成績都驚呆。

男網友在爆怨公社貼出一張成績單，表示「各位覺得孩子讀大學被當很多，要重新補修，讀大五大六的學費跟生活費要自己出，還是拜託爸媽出？」

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從成績單中可見，不論必修、選修、通識、甚至體育課，這位同學沒有一科及格，最低竟只有20分，而最高的不過58分，如此慘烈的成績，讓眾人看傻，更發現很多門課已經重修了，照樣沒過，推測應該是「翹好翹滿」連人都沒現身。

▲17門課全都不及格。（圖／翻攝自爆怨公社）

對此，網友們一面倒勸乾脆別念了，「讀成這樣乾脆不要讀了，去賺錢，不要再砸錢念大學，太浪費了」、「這種成績我覺得沒必要再讀下去，早點出來工作也是好事」、「沒心讀，再大五大六一樣成績爛兩年，直接休學去工作比較實際」、「通識也可以不及格，可見沒心要唸了~不如休學工作去吧」。

還有許多網友認為，都成年人了，該為自己的事自己負責，「自己捅的簍子自己想辦法，別再姑息了，這是害了他」、「自己沒讀好乾父母什麼事」。另外，不少人也忍不住驚呼，「woo滿江紅」、「這成績還沒21嗎」。

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