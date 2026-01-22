川普超糗！　台上演說狂搞錯「格陵蘭、冰島」

▲美國總統川普在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會並發表演說。（圖／路透）



美國總統川普21日出席在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（WEF），他在發表專題演講時，疑似多次將「格陵蘭」與「冰島」搞混。儘管白宮發言人事後極力澄清，但川普在談論收購領地與北約關係時，確實數次提及「冰島」已讓美國股市下跌並造成損失。

收購格陵蘭變冰島？ 川普：他們不支持我們

川普（Donald Trump）在演講中再次強調收購格陵蘭（Greenland）的決心，格陵蘭目前是隸屬於丹麥的半自治領地，然而他在發言時卻誤稱了面積小得多、且身為獨立島國的冰島（Iceland）。兩地雖同處北大西洋，但距離約有200英里（約322公里）。

針對北約（NATO）的反應，川普在台上直言，「在冰島這件事上，他們並不支持我們，這點我可以告訴各位。我是說，我們的股市昨天因為冰島出現了首波下跌，所以冰島已經讓我們損失了很多錢。但跟先前的漲幅相比，那點跌幅根本不算什麼。」

大談與歐洲領袖關係 自爆被稱「老爹」

川普隨後暗示歐洲國家領袖近期對他頗有微詞，但再度將矛頭指向「冰島」，而非引起外交風波的「格陵蘭」。事實上，讓北約盟友感到不安的是川普想併吞格陵蘭的野心，而非獨立國家冰島。

Trump is now confusing Greenland and Iceland: "They're not there for us on Iceland, that I can tell you. Our stock market took the first dip yesterday because of Iceland. So Iceland has already cost us a lot of money." pic.twitter.com/Iu9CI6M2ku — Aaron Rupar (@atrupar) January 21, 2026

川普表示，「我在幫助歐洲、幫助北約，直到前幾天我跟他們提到了冰島之前，他們都很愛我。他們甚至叫我『老爹』（daddy），對吧？有個非常聰明的人說：『他是我們的老爹，他在掌管這一切。』」

白宮發言人護航：是「一塊冰」而非冰島

針對媒體質疑川普口誤，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）隨後在社群平台X與記者開火。她堅稱川普在演講中多次將格陵蘭稱為「一塊冰」（piece of ice），而非搞混國名。

李維特發文反擊，「他的講稿中將格陵蘭稱為『一塊冰』，因為它確實就是。唯一搞混的人是你。」

川普在演講中確實曾說過，「我要求的只是一塊冰，那裡寒冷且位置偏遠，但能對世界保護發揮關鍵作用。」但經查證，川普在演講其他段落確實是發音為「冰島」，而非「一塊冰」。