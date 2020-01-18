日本YouTuber實測「考場全是比基尼妹」　4情境結果出爐...網驚：猜錯了

▲前後左右都是清涼辣妹。（圖／翻攝自YouTube頻道「はじめしゃちょー（hajime）」）

網搜小組／周亭瑋報導

大學學測進入第二天，相關話題也備受熱議。一名日本人氣YouTuber日前po出影片，內容是實測同考場內的其他考生，對成績會有怎樣的影響，並安排了4種情境，其中「考場坐滿比基尼辣妹」讓老司機凍未條啦！

對於考生來說，除了本身實力外，臨場發揮也格外重要，當然有些外在或突發情況，包括身心狀態、考場環境、周圍考生，也都可能默默牽動最終結果。擁有超過833萬粉絲訂閱的YouTuber「はじめしゃちょー（hajime）」，14日在個人頻道po出新作品，他規劃了4種全然不同的情境，想實驗場內其他人對考生的影響。

▲他在滿滿比基尼妹的考場，反而拿下第二高分。（圖／翻攝自YouTube頻道「はじめしゃちょー（hajime）」）

首先，該實驗是以男考生視角出發，第一種是獨自應考，也就是整間教室裡只有自己一人；第二種是全部都男生；第三種則是被滿滿女學生包圍；而最後一種雖然不現實，但無疑成為大家的焦點及討論中心。

從影片中可見，不論男考生和考官看到滿教室的比基尼妹子，都露出羞澀表情，對於女生主動放電示好，更小鹿亂撞害羞到不行。

而最終結果出爐，在自己獨自應考的情況下，獲得最高的70分，另外三種情況雖然差距不大，但排序倒是讓有些老司機意外，由高到低分別是：全場比基尼69分；全場女考生64分；而最低的竟然是全場男生，只考了62分。

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