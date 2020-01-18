　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

日本YouTuber實測「考場全是比基尼妹」　4情境結果出爐...網驚：猜錯了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲日本YouTuber實測「考場全是比基尼妹」　4情境結果出爐...網驚：猜錯了。（圖／翻攝自YouTube頻道「はじめしゃちょー（hajime）」）

▲前後左右都是清涼辣妹。（圖／翻攝自YouTube頻道「はじめしゃちょー（hajime）」

網搜小組／周亭瑋報導

大學學測進入第二天，相關話題也備受熱議。一名日本人氣YouTuber日前po出影片，內容是實測同考場內的其他考生，對成績會有怎樣的影響，並安排了4種情境，其中「考場坐滿比基尼辣妹」讓老司機凍未條啦！

對於考生來說，除了本身實力外，臨場發揮也格外重要，當然有些外在或突發情況，包括身心狀態、考場環境、周圍考生，也都可能默默牽動最終結果。擁有超過833萬粉絲訂閱的YouTuber「はじめしゃちょー（hajime）」，14日在個人頻道po出新作品，他規劃了4種全然不同的情境，想實驗場內其他人對考生的影響。

▲日本YouTuber實測「考場全是比基尼妹」　4情境結果出爐...網驚：猜錯了。（圖／翻攝自YouTube頻道「はじめしゃちょー（hajime）」）

▲他在滿滿比基尼妹的考場，反而拿下第二高分。（圖／翻攝自YouTube頻道「はじめしゃちょー（hajime）」）

首先，該實驗是以男考生視角出發，第一種是獨自應考，也就是整間教室裡只有自己一人；第二種是全部都男生；第三種則是被滿滿女學生包圍；而最後一種雖然不現實，但無疑成為大家的焦點及討論中心。

從影片中可見，不論男考生和考官看到滿教室的比基尼妹子，都露出羞澀表情，對於女生主動放電示好，更小鹿亂撞害羞到不行。

而最終結果出爐，在自己獨自應考的情況下，獲得最高的70分，另外三種情況雖然差距不大，但排序倒是讓有些老司機意外，由高到低分別是：全場比基尼69分；全場女考生64分；而最低的竟然是全場男生，只考了62分。

►偷偷分享少女的秘密！

ET快訊
2縣市發「10°C以下」低溫警報！冷出心型「卡門渦街」
獨／謝和弦開唱前夜還掛念她！「打給Keanna內容曝」
謝和弦小巨蛋「深情吻女粉」　身份曝光...竟是這女星的媽媽！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

日本YouTuber實測「考場全是比基尼妹」　4情境結果出爐...網驚：猜錯了

OMG！林宥嘉帶著《少女》突襲婚禮　直接從影片中走出來..超羨慕

羞爆！攔查行李尋獲超粗雙頭姊夫　海關「謎樣表情」瞪眼：抓到了齁

蔡健雅翻唱《說好不哭》　周杰倫認證：太屌了...急cue阿信一起聽

阿伯收「吳怡農黑提袋」激動落淚　哽咽回應：他沒忘記我們的承諾

防騎士滑手機！熱血警路口遞宣傳單　自備大聲公宣導：出車禍更晚回家！

蕭敬騰唱尾牙嗨炸！舞台邊全是人　粉絲接唱「你的美」大破音XDD

謝和弦現身KKBOX唱《謝謝妳愛我》　裸上身跑全場...親吻女觀眾手背

三重駕駛直衝機車群緊急甩尾　QC妹差半米飛高高2秒才回神

阿卡貝拉翻唱《冰雪奇緣2》6組曲 高音和聲超悅耳！網讚翻：想2刷了

癢癢癢！蕁麻疹發作好難受...4穴道紓緩、中西合併改善攻略

日本YouTuber實測「考場全是比基尼妹」　4情境結果出爐...網驚：猜錯了

武漢肺炎再添17例！　官方累計62例…英學者估超過1700人：應考慮人傳人可能

她大膽說「男人如衣服」背後有深意！了解自己的身體才有「愛情智商」

快訊／白金漢宮最新聲明：哈利梅根不再使用王室「殿下」頭銜

澳洲暴雨釀洪水…無尾熊淋成落湯雞　無助靠恩人胸膛「謝謝你」

鬥牛犬慘遭暴打昏迷…丟進浴缸泡清潔劑　主人：只是被鐵絲刮到

參觀台東「8億平價幸福住宅」　滿屋不明液體＋怪味…住戶等3年驚呆

罷免韓國瑜+補選要花2億　館長神邏輯破解「選上總統也要花錢補選」

大魯閣嘉義館開幕　嘉義人全國免費打

達美機長空中狂灑油…地面60師生「被淋滿身」吸入痛爆　4師怒提告了！

最後一刻緊抱總長！黑鷹侍從官黃聖航告別式　殯葬業大哥悲痛送他走

時速120km撞飛中線左轉騎士　超駭人影片曝光網蓋千樓吵翻

新奇熱門新聞

考場全是比基尼妹！實測出爐網驚猜錯了

影／蠢男沖天炮插屁股中間 　「夾太緊」原地爆炸

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

醫生推3招變大雕　免手術再次偉大

佐倉絆黑人解禁　感覺內臟要破了

葉問死前拍下詠春拳　罕見影片曝光

影／不用開瓶器開酒瓶的6種方法

俄「巨屌妖僧」28.5公分讓人驚

俄女生產後長鬍子　淚：老公不親我

世界最長單字　189819字母組成

雷射手術突放屁　女引大火被燒傷

女性胸型分7種　大多數人屬這種…

首次約會牽手…處男心狂跳！網揭真相

光明會背後秘密！　血祭影星崇拜撒旦

更多熱門

相關新聞

輕鬆出試場　學測數學不用思考就可作答

輕鬆出試場　學測數學不用思考就可作答

大學學測今（18日）第二天，今天第一節考數學，不少考生輕鬆出考場，考生都認為這是歷屆最簡單的一次，甚至有考生認為，考題中有一些題型是國中程度的考題，整份試卷寫起來相當順手，寫完試卷還有很多時間可以檢查。

學測日登場！他回憶學生時迷信　3項最常見

學測日登場！他回憶學生時迷信　3項最常見

學測社會多跨領域　考生提早交卷：比模考容易

學測社會多跨領域　考生提早交卷：比模考容易

學測國文白話、文言比例6：4　考生喊「簡單」

學測國文白話、文言比例6：4　考生喊「簡單」

考場只能用透明筆袋！高中妹神用無塵手套

考場只能用透明筆袋！高中妹神用無塵手套

關鍵字：

考場比基尼妹日本YouTuberhajime考生考試

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

男女當街活春宮　民眾驚呼太帥了

購物天后曝家醜：她發瘋住進療養院

謝和弦開唱風雲榜前一夜通話扣嫂　「以死相逼」離婚

謝和弦成功求婚莉婭「我會拼命保護妳」

雪莉過世3個月…父爭遺產！親哥怒揭內幕

無尾熊手腳捆繃帶　窩洗衣籃入睡

10°C以下警報再發！除夕變天轉雨

小S深夜吐婚後14年心聲！

6星座2020前三個月偏財運爆棚！唐綺陽：水瓶2月中前多做好事

國中妹「核彈級腹痛」送醫！醫驚：有脊椎…下秒床單濕

富二代是殺人魔　藏200碎人骨　

謝和弦求婚莉婭後首現身！小巨蛋嗨跑「狂吻女粉手背」

愛情照外流…直播女神又忘關鏡頭！忘情模樣全被拍

從樹拉開！無尾熊抱緊孩痛苦哭喊

謝忻主持尾牙到一半「狠被斷麥關燈」！

更多

最夯影音

更多
OMG！林宥嘉帶著《少女》突襲婚禮　直接從影片中走出來..超羨慕

OMG！林宥嘉帶著《少女》突襲婚禮　直接從影片中走出來..超羨慕
羞爆！攔查行李尋獲超粗雙頭姊夫　海關「謎樣表情」瞪眼：抓到了齁

羞爆！攔查行李尋獲超粗雙頭姊夫　海關「謎樣表情」瞪眼：抓到了齁

蔡健雅翻唱《說好不哭》　周杰倫認證：太屌了...急cue阿信一起聽

蔡健雅翻唱《說好不哭》　周杰倫認證：太屌了...急cue阿信一起聽

阿伯收「吳怡農黑提袋」激動落淚　哽咽回應：他沒忘記我們的承諾

阿伯收「吳怡農黑提袋」激動落淚　哽咽回應：他沒忘記我們的承諾

防騎士滑手機！熱血警路口遞宣傳單　自備大聲公宣導：出車禍更晚回家！

防騎士滑手機！熱血警路口遞宣傳單　自備大聲公宣導：出車禍更晚回家！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面