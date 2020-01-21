消毒水味刺鼻、口罩瘋搶！網憶「17年前SARS風暴」：感覺得病就穩死

▲SARS於2003年爆發。（圖／達志影像／美聯社）

記者張嘉晏／綜合報導

武漢肺炎疫情擴大，北京、上海和廣東等地都出現確診病例，根據疾管署資料，目前僅知武漢肺炎的潛伏期和SARS（嚴重急性呼吸道症候群）相似，約為14天，同樣會有發燒、咳嗽及呼吸困難等症狀。對此，鄉民也在PTT上回憶17年前SARS疫情對台灣造成的影響，當時整個社會人心惶惶，有人甚至感嘆「感覺一得病就會死」。

有網友日前在PTT八卦版發文，他回憶2003年SARS襲擊全球，台灣房價也連帶受到影響崩盤，不知道當初疫情爆發前買房的人感覺如何，「有迷（沒）有掛啊？」

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貼文一出，網友們想起這段過往也覺得恐慌，尤其是每天都要戴著悶悶的口罩真的很不舒服，「N95超悶」、「整間教室都要用消毒水擦，很臭」、「每天都要量體溫，一人發燒整間教室都抖」、「推甄面試取消」、「退伍那一年，全部人都不能放假」、「那時候咳一下，左右方圓20公尺人群都會散開」、「聯絡簿都要寫體溫」、「口罩瘋搶大缺貨」。

▲當時大家走在路上都戴會口罩。（示意圖／達志影像／美聯社）

當時，整個社會也籠罩著恐懼的氣氛，有網友還表示「感覺隨時會死」，身邊也真的不幸有人因染病過世，「得了就穩死的感覺，沒事絕對不出門」、「國小健康阿姨就這樣死了」。

此外，本站新聞《「口罩+乾洗手」這2招快記牢！ 醫師曝春節期間防武漢肺炎自保》中指出，疾管署已於20日成立三級中央流行疫情指揮中心，加強防疫措施。台北榮總呼吸感染免疫科主任蘇維鈞也表示，民眾在搭乘大眾交通工具時可以戴口罩預防，觸碰公共設施後也應落實洗手的動作，以免病毒趁虛而入。

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