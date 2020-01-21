　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

消毒水味刺鼻、口罩瘋搶！網憶「17年前SARS風暴」：感覺得病就穩死

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲SARS（圖／達志影像／美聯社）

▲SARS於2003年爆發。（圖／達志影像／美聯社）

記者張嘉晏／綜合報導

武漢肺炎疫情擴大，北京、上海和廣東等地都出現確診病例，根據疾管署資料，目前僅知武漢肺炎的潛伏期和SARS（嚴重急性呼吸道症候群）相似，約為14天，同樣會有發燒、咳嗽及呼吸困難等症狀。對此，鄉民也在PTT上回憶17年前SARS疫情對台灣造成的影響，當時整個社會人心惶惶，有人甚至感嘆「感覺一得病就會死」。

有網友日前在PTT八卦版發文，他回憶2003年SARS襲擊全球，台灣房價也連帶受到影響崩盤，不知道當初疫情爆發前買房的人感覺如何，「有迷（沒）有掛啊？」

請繼續往下閱讀...

貼文一出，網友們想起這段過往也覺得恐慌，尤其是每天都要戴著悶悶的口罩真的很不舒服，「N95超悶」、「整間教室都要用消毒水擦，很臭」、「每天都要量體溫，一人發燒整間教室都抖」、「推甄面試取消」、「退伍那一年，全部人都不能放假」、「那時候咳一下，左右方圓20公尺人群都會散開」、「聯絡簿都要寫體溫」、「口罩瘋搶大缺貨」。

▲▼日本出現武漢不明肺炎病例，民眾戴口罩預防。（圖／達志影像／美聯社）

▲當時大家走在路上都戴會口罩。（示意圖／達志影像／美聯社）

當時，整個社會也籠罩著恐懼的氣氛，有網友還表示「感覺隨時會死」，身邊也真的不幸有人因染病過世，「得了就穩死的感覺，沒事絕對不出門」、「國小健康阿姨就這樣死了」。

此外，本站新聞《「口罩+乾洗手」這2招快記牢！　醫師曝春節期間防武漢肺炎自保》中指出，疾管署已於20日成立三級中央流行疫情指揮中心，加強防疫措施。台北榮總呼吸感染免疫科主任蘇維鈞也表示，民眾在搭乘大眾交通工具時可以戴口罩預防，觸碰公共設施後也應落實洗手的動作，以免病毒趁虛而入。

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
「連續發燒9天」沒就醫！回台確診武漢肺炎　女台商：對當地醫療
即／國3北上關西段「小白車噴出車道」　駕駛拋飛慘遭後車輾斃
武漢「旅遊警示升至第三級」　參團解約退費原則公布
武漢肺炎疫情爆發！男星「想要肺炎輪到我？」被狂轟
武漢肺炎源頭疑找到了！陸抗SARS專家：別再吃野味
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

武漢肺炎疫情擴大！雄獅、五福即起停售湖北團　各家旅行社對應懶人包

武漢肺炎全面警戒！華航、長榮公布「機上SOP」　台鐵成立防疫小組

五福旅遊宣布跟進！2月底湖北團全停退費、下架3月到5月湖北團

台灣原創肯特動畫20周年特展！公視4K動畫《妖果小學堂》專區

武漢肺炎侵台！「旅遊警示升至第三級」　參團解約退費原則公布

武漢肺炎疫情台灣首例確診　陳其邁：已做好相關防疫準備

武漢肺炎延燒！藥師曝關鍵5步驟「一堆人口罩都戴錯」　懶人包一次搞懂

遠航停飛40天「薪水發不出來」　張綱維明天將開記者會

全民AI教育鏈結108課綱　引領年輕學子提升競爭力

網傳「封印長輩圖網址」群組真的安靜了！反轉真相曝：希望他們永遠看不懂

越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！

《三生三世枕上書》1月22日正式播出！　迪麗熱巴東華帝君虐戀超揪心

快跟人臉大...俄羅斯大貓吃腳腳　面帶陶醉清脆「啵」聲超療癒！

澳洲暴雨釀災...無尾熊變落湯雞　無助靠恩人胸膛「謝謝你救我們」

Sandy連主持12場尾牙賺超大　吳宗憲虧：太過分了

「我氣鼠了」青峰KKBOX後台搥背板　瘋癲完..求攝影大哥幫修照片XD

法拉利姐+吃屎哥中壢開飲料店　高歌「給你吃屎！」引警關注

迪化街牛軋糖23條要1100元！　公定價「一斤660元」老闆：利潤低

親解家庭問題！別折斷孩子翅膀　嚴厲責備源於「父母本身的自卑」

絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

武漢肺炎疫情擴大！雄獅、五福即起停售湖北團　各家旅行社對應懶人包

武漢肺炎全面警戒！華航、長榮公布「機上SOP」　台鐵成立防疫小組

五福旅遊宣布跟進！2月底湖北團全停退費、下架3月到5月湖北團

台灣原創肯特動畫20周年特展！公視4K動畫《妖果小學堂》專區

武漢肺炎侵台！「旅遊警示升至第三級」　參團解約退費原則公布

武漢肺炎疫情台灣首例確診　陳其邁：已做好相關防疫準備

武漢肺炎延燒！藥師曝關鍵5步驟「一堆人口罩都戴錯」　懶人包一次搞懂

遠航停飛40天「薪水發不出來」　張綱維明天將開記者會

全民AI教育鏈結108課綱　引領年輕學子提升競爭力

網傳「封印長輩圖網址」群組真的安靜了！反轉真相曝：希望他們永遠看不懂

失心瘋「買了偶像周邊最後用途」過於真實　網笑翻推爆：7點全中！

新春賀歲傳貼圖拜年　LINE推出六款免費貼圖隨你用

曾之喬遇年下男「白目笑話」狂撩　謎底揭曉全傻眼：性騷擾！

貿易戰搗亂！　企業2019年籌資首見過半數用來還債

北捷這路線挨批最難坐　網：榮登「最討厭搭乘」的路線寶座

許瑋甯甜認「除夕到男友家圍爐」　初二跟她一起回娘家

波多野結衣拍AV「cos小丑」激戰男優！　綠髮紅西裝樓梯跳舞…神還原被狂讚

蘭蔻唇膏披上絕美「天鵝絨外衣」　有錢也不一定買的到

吳皓昇拍完《大時代》胖5KG　文汶曝新年願望「想生兔寶寶」

藝術家創作「3D房屋」　視覺角度落差…秒近二次元空間！

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

生活熱門新聞

1人武漢待4天返台發燒　急入新竹馬偕

即／花蓮門諾「疑似病例」！女團客武漢搭機來台旅遊發燒

拿育兒津貼買2萬《天堂M》帳號　網哭了

春節禁忌大公開！「這天」洗頭衰整年

春節「武漢陸客團」來台人數曝光

她停車場門口卡關：幹嘛欺負女人？　下秒6車全讓開

韓粉嗆拒買！200杯光復高雄免費珍奶換店家

今晨8.3度　吳德榮曝下波過年冷空氣：挑戰入冬最強

迪化街23顆牛軋糖1100元！市府回應了

武漢肺炎延燒！藥師曝戴口罩5步驟

爆2武漢肺炎疑似案例！新竹馬偕出面說明

媽泡奶手滑出事！網一看「奶粉界LV」全心痛

「6星座」3月前偏財運旺到爆！

恢復2年徵兵制誰會反對　網解析這點要先改

更多熱門

相關新聞

WHO：武漢肺炎可能「持續人傳人」

WHO：武漢肺炎可能「持續人傳人」

中國武漢市爆發的「2019新型冠狀病毒」疫情持續擴大，中國境內已累積218起確診病例。世界衛生組織西太平洋分部（WHOWP）於21日表示，根據最新報告，疫情可能出現「持續人傳人」的現象，明（22）日將召開緊急會議，討論是否定調為「國際公共衛生緊急事件」。

防武漢肺炎　N95、醫療級口罩網購搶到缺貨

防武漢肺炎　N95、醫療級口罩網購搶到缺貨

快訊／大陸武漢肺炎確診病例增至291例

快訊／大陸武漢肺炎確診病例增至291例

春節「武漢陸客團」來台人數曝光

春節「武漢陸客團」來台人數曝光

武漢肺炎快速擴散　陸委會：兩岸應積極合作

武漢肺炎快速擴散　陸委會：兩岸應積極合作

關鍵字：

武漢肺炎SARS冠狀病毒PTT嚴重急性呼吸道症候群

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

武漢肺炎台灣首例！南部女台商確診

1人武漢待4天返台發燒　急入新竹馬偕

Lisa掰了招牌妹妹頭「旁分瀏海」罕露額頭

即／花蓮門諾「疑似病例」！女團客武漢搭機來台旅遊發燒

不要Google搜尋這7個關鍵字

炎亞綸「8年好堅情」不離不棄阿本

雞排妹：我做到睡著！網紅瘋男釣出女神驚人發言

女大生遇隨機殺人　頸部慘遭反覆切割

iPhone 12變薄了！　7大設計新亮點搶先看

拿育兒津貼買2萬《天堂M》帳號　網哭了

「疑染武漢肺炎」台商逃回台灣　疾管署回應

粉專爆：藍營連署開除韓等3人黨籍

春節禁忌大公開！「這天」洗頭衰整年

活春宮哥影片瘋傳　老婆氣：變全台最知名

牧羊犬生出綠寶寶　飼主被真相驚呆

更多

最夯影音

更多
越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！

越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！
《三生三世枕上書》1月22日正式播出！　迪麗熱巴東華帝君虐戀超揪心

《三生三世枕上書》1月22日正式播出！　迪麗熱巴東華帝君虐戀超揪心

快跟人臉大...俄羅斯大貓吃腳腳　面帶陶醉清脆「啵」聲超療癒！

快跟人臉大...俄羅斯大貓吃腳腳　面帶陶醉清脆「啵」聲超療癒！

澳洲暴雨釀災...無尾熊變落湯雞　無助靠恩人胸膛「謝謝你救我們」

澳洲暴雨釀災...無尾熊變落湯雞　無助靠恩人胸膛「謝謝你救我們」

Sandy連主持12場尾牙賺超大　吳宗憲虧：太過分了

Sandy連主持12場尾牙賺超大　吳宗憲虧：太過分了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面