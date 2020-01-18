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大陸哥舉牌求助遭嗆！台灣學生心疼歉「請別討厭這地方」　超暖3分鐘逼哭萬人

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記者周亭瑋／綜合報導

前陣子正值大選期間，對於兩岸之間的話題，也莫名飄出一絲火藥味，就有大陸YouTuber與台灣YouTuber合作，以「大陸朋友在台北街頭求助」為出發點，進行幾番測試，而結果讓眾人震驚又感動，還有人感性喊話，「台灣人大部分都是這麼善良，請別讓意識形態給毀了！」

大陸YouTuber愛行侶，與台灣YouTuber夠維根攜手，在西門町附近進行一連串街頭實測。首先，超哥在捷運地下街舉牌求助，遇到了第一位眼鏡叔，對方看到他後特地折返，並詢問有什麼事需要幫助，在得知他想找附近素食餐廳時，二話不說掏出手機幫忙搜尋。

▲大陸哥舉牌求助遭嗆！條紋弟心疼歉「請別討厭這地方」　超暖3分鐘萬人淚讚。（圖／愛行侶授權引用）

請繼續往下閱讀...

▲眼鏡哥感受到白龍的敵意，立刻傻眼。（圖／愛行侶授權引用）

這時，扮演反派的白龍一出場，便不客氣地說，「先生這裡不能舉牌子喔，你大陸來的？台灣不歡迎大陸人。」面對強勢氣場及挑釁言語，眼鏡叔立刻反駁，「沒有這種事情好不好。」

眼鏡叔還認真地說道，「我覺得大家都是人，不會因為你的出生地而有什麼不同。」好笑的是，下一秒他突然想到什麼，緊接著迅速拆穿，「你們這是實境節目嗎？因為講話太誇張了。」

▲大陸哥舉牌求助遭嗆！條紋弟心疼歉「請別討厭這地方」　超暖3分鐘萬人淚讚。（圖／愛行侶授權引用）

▲學生弟立刻掏出手機，幫忙找素食餐廳。（圖／愛行侶授權引用）

後來，一行人又轉到徒步區進行實驗，一位同樣戴著眼鏡、穿著條紋T的學生，上前主動問道，「有什麼需要幫忙的嗎？」接著親切地幫忙查手機，沒多久更突然想起附近有間素食披薩店，表示可以帶他去。

在條紋弟準備指路的同時，白龍也插進來，直白地問「可是他是大陸人，你要幫他嗎」、「我超討厭大陸人的」。聞言，條紋弟臉上寫滿尷尬與錯愕，並緩緩講出內心話，他認為不該因為來自不同地方，而有所歧見，「我覺得就是幫助阿，每個人都需要幫助，我是學生不知道怎麼講，就是想幫助他。」

沒想到，白龍又下一記猛藥，直接搶走超哥手中的大字報，眼看戰火一觸即發，條紋弟馬上打圓場，緊張地說「我帶你過去，我帶你過去」，並上前阻攔作勢要動手的兩人，還不忘輕聲安撫，「沒關係沒關係。」

而後，白龍將炮火轉向條紋弟，質問「你是站在他那邊嗎？」此時，條紋弟連忙解釋，「不是...因為我們不能因為討厭一個人，就去造成種族的對立，我知道現在的狀況很尷尬，但人都是這樣的，大家都會有無助的時候......」、「我知道你不喜歡，但這是別人的東西，我希望大家可以冷靜，不需要做到這種地步」。

▲大陸哥舉牌求助遭嗆！條紋弟心疼歉「請別討厭這地方」　超暖3分鐘萬人淚讚。（圖／愛行侶授權引用）

▲他還幫忙調解兩人間隨時會引爆的衝突。（圖／愛行侶授權引用）

由於白龍不斷在一旁假裝挑釁，強調「我不喜歡大陸人」，拿他沒轍的條紋弟打算不再爭辯，並跟超哥說，「我可以帶你過去」，甚至還滿是歉意地說，「真的不好意思，台灣給你這麼不好的印象，很抱歉」、「台灣真的有好的人也有壞的人，但我想讓你知道，並不是大家都這樣，請你也不要討厭這個地方」。

影片一出，被上萬網友讚翻，「不知道為什麼莫名流淚，我是高雄人，我很希望大陸跟台灣有天能平等友善的交流 ，不用再因為前人留下的歷史傷痕，感到不悅」、「真誠、善良的孩子，到後面還在替別人道歉」、「好想給那位學生一個擁抱，太棒了，化解衝突才是最好的解決方式，第一位先生也超棒的」、「台灣人好善良，那男孩超nice，身為台灣人都會同感驕傲」、「我30幾歲的男人哭了，正在擦眼淚」。

最後，愛行侶也強調，這次的社會實驗，不是為了挑起兩岸對立，而是想表達彼此間能互相尊重，包容世界不同的聲音。

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