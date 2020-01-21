過年去哪走春　教育部推「科教館、海科館、科博館、科工館」50常設展

▲國立台灣科學教育館。（圖／記者彭懷玉攝）

記者崔至雲／台北報導

農曆新年想到哪裡走走？教育部推薦台灣科學教育館、海洋科技博物館、自然科學博物館、科學工藝博物館，以及海洋生物博物館等展館中的50個常設展，讓年節可以不用在外吹冷颼颼的風，到這些推薦館所，一樣有知識走春的感覺。

學生放寒假要去哪裡玩，教育部今（21日）在臉書上推薦了4個教育部所屬館所，讓學生過寒假也能邊玩、邊學、邊逛展。位在北部的台灣科教館從初一開始（25日）日至初五（29日）在3-6樓常設展有「如鼠家珍」的解謎活動，此外每日還有展場特別的活動供大小朋友一同遊樂。

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▼教育部推「科教館、海科館、科博館、科工館」50常設展 。（圖／教育部提供）

同樣位在北部的海科館即日起已有「追鯊任務‧海洋探險家互動體驗展」，讓民眾可以深入瞭解鯊魚世界並以多媒體互動體驗及AR擴增實境應用等運用，首度將鄰近八斗子漁港的區域探索館2樓打造為海洋探險基地。

位在台中的科教館更攜手兒童新樂園攜手、天文館，春節檔期推出「春遊三館，樂不思鼠」護照，憑護照可參觀科教館三至六樓常設展與七樓特展。

▲屏東海生館。（圖／屏東海生館提供）

至於南部的科工館也在過年期間有「SAY夜市－直覺X科學X推理：機率特展」，將夜市搬進展場，透過彈珠台、麻將賓果、擲筊、扭蛋機、換不換等闖關遊戲，挑戰觀眾對機率概念的了解。另外，屏東海生館更在春節引進梨形囊巨藻，高度近10公尺左右的巨藻日前已完成檢疫後入缸展示，增添海藻森林的夢幻感，也勢必再造一波打卡熱潮，也讓春節期間走春景點又多了一個好去處。

▼教育部推「科教館、海科館、科博館、科工館」展覽。（圖／教育部提供）



