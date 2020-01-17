警察體能測驗人性化！　跑不動3000公尺…可選20公尺折返跑

▲警方新增多元體能測試，增加了伏地挺身、波比跳等項目。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

警政署有鑑於1996年至今僅3千公尺測試，且每半年測驗一次，而警政署在2020年將新增許多項體能測試選擇，主要分成上、下半年，上半年針對心肺能力做加強，另下半年則強化肌耐力訓練。

警政署強調，因長期以來警察體能測驗僅3千公尺跑步一個選項，警政署長陳家欽也走訪基層聽取聲音，於是決定在2020年針對體能測驗進行改革，於是成立「精進警察常年訓練改革專案小組」，邀集國立體育大學、台北市立大學體育學院、運動醫學中心等專家學者及外勤實務機關代表研商。

▲警政署改革體能測驗，上半年加強心肺訓練，下半年則是肌耐力等測試。（圖／記者邱中岳翻攝）

而警政署也決議在跑步方面，除了原本的3千公尺之外，也新增了20公尺折返跑的項目，讓警員有多的選擇方式，另外，也新增伏地挺身、仰臥起坐、波比跳、跳繩、握力等「肌耐力」測驗項目，強化員警核心體能特質。

警政署指出，上半年的警員體能測試針對心肺能力做訓練，3千公尺跑步或20公尺折返跑擇一進行測驗；在下半年的部分則是針對肌耐力增加3項測驗選擇，其中包括伏地挺身、仰臥起坐外，再由波比跳或跳繩另自擇一項測驗。

針對50歲以上或有心血管疾病、BMI值過高、體重過重等警員，可以依照自身體能狀況選擇參加，另外也增加3千公尺健走以及跳繩、握力來代替。

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