▲ 新北警守護市民春節期間安全啟動，府會聯袂慰勉辛勞員警。（圖／新北市警察局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2020年1月16日21時30分起，新北市長侯友宜、副市長謝政達、市議會議長蔣根煌與副議長陳鴻源分4條路線慰問，侯市長前往三重區、謝副市長前往板橋區、市議會蔣議長前往新莊區及陳副議長前往永和區，分別慰問警察、消防機關、憲兵單位及里守望相助隊等，除發放加菜金及慰問品外，並慰勉同仁於春節期間堅守崗位之辛勞。

侯友宜表示，市民的期待就是市府團隊前進的動力，堅信在市政團隊、民力、友軍共同努力之下，把新北市打造成一個卓越的城市，讓市民感受本府全體同仁的用心成為安居樂業的好地方，也勗勉警（民）力、消防、友軍等利用巡守時機，主動發掘社會弱勢之邊緣人，適時給予溫馨關懷與溫情扶助，轉介給社福單位輔導，讓弱勢家庭都能得到政府關心照護，免於無助與恐懼。

▲ 新北警以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為主軸。

為守護市民春節期間安全，新北市警察局局長陳檡文表示，2020年加強春節期間安全維護工作從1月16日22時至1月30日24時止，為期15天，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為主軸，除了守護國人春節期間住家、人身、財產、金融機構的安全外，也會加強各項防搶、防竊、酒後不開車之宣導。

陳檡文說，同時針對各大風景區、火車、高鐵、捷運、公車車站及賣場周邊之交通疏導、旅遊時之順暢、安全，暨協助失踪人口找到回家的道路，以及貼身、貼心服務的「機動派出所」、「民眾舉家外出之住宅安全守護」、關懷弱勢族群等為民服務措施，諸般維護治安、交通、為民服務之措施，更加親切、溫馨、貼近民眾需求！

「時間對我們來說完全沒用！」