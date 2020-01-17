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春節安全維護工作啟動　民防、義警大隊長至金山警分局慰問打氣

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記者郭世賢／新北報導

為讓萬里、金山及石門地區居民能平安歡度春節，自16日起至31日0時止，新北市金山警分局執行為期15天，加強重要節日安全維護工作，工作三大主軸為「治安平穩、交通順暢及民眾安心」。各分駐（派出）所持續平時維護治安與交通順暢的勤務外，更與義警民防共同執行轄區巡守維護治安工作，使民眾過個平安的好年。

金山警分局表示，鼓勵協勤民力士氣，新北市民防大隊總幹事武國勇及義勇警察大隊大隊長鄭誼宏，於1月16日專程驅車前往金山分局慰問，以感謝警民力過去一年來對社會治安的無私奉獻，並致贈春節慰問金。

▲ 春節安全維護工作啟動 民防、義警大隊長至金山警分局慰問打氣。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 春節安全維護工作啟動，民防、義警大隊長至金山警分局慰問打氣。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

同時，加強風景區服務，自1月23日起至30日止，金山警分局在轄區金包里老街、野柳地質公園、石門婚紗廣場等風景區熱點設置「機動派出所」，每日上午12時起至下午16時止，除於現場實施犯罪預防及交通事故預防宣導外，並加強春節期間「協助民眾（含外僑）舉家外出住居安全維護工作」等便民措施宣導。

民眾如欲於春節期間舉家出遊、訪友或僅留老弱婦孺在家，均可透過110報案電話、金山分局勤務指揮中心電話系統或親至金山分局各分駐（派出）所等方式進行申請警察協助維護舉家外出期間之家戶安全。加強執行失蹤人口查尋工作，協助失蹤人口返家團圓。

金山警分局長陳永昌表示，因義警、民防人員觸角深，對地方上的人事物瞭若指掌，較能提供情資，共同打擊犯罪，保護人民的財產及人身的安全。

「時間對我們來說完全沒用！」

▲ 春節安全維護工作啟動 民防、義警大隊長至金山警分局慰問打氣。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 加強重要節日安全維護工作，工作三大主軸為「治安平穩、交通順暢及民眾安心」。

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