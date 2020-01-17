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春節安全維護治安工作今晚上路　金山警加強擴大威力掃蕩

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記者郭世賢／新北報導

因應農曆春節將屆，2020年加強重要節日安全維護工作，工作主軸以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為重點，專案工作自1月16日22時起至1月31日0時止，為期15日，新北市金山警分局於16日21時勤前教育，統合協調警察、義警、民防及相關行政機關等維安力量，全力維持春節期間治安平穩及交通順暢，讓人民安心過好年。

▲ 春節安全維護治安工作今晚上路 金山警加強擴大威力掃蕩。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 春節安全維護治安工作今晚上路，金山警加強擴大威力掃蕩。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

金山警分局於加強重要節日安全維護工作首日，動員警力駕駛巡邏車從分局出發至金山、萬里及石門地區，分別實施巡邏、路檢及社區深度巡邏。針對轄內青少年易聚集場所及各種出入複雜處所等目標，實施威力臨檢掃蕩，並加強查察轄內易容留少年及中輟生之宮廟陣頭。

金山警表示，為有效整肅街頭暴力、酒駕、飆車等治安汙染源，依轄區特性，於各治安顧慮場所及重要聯絡道路，加強稽查及防制作為，共同執行區域聯合路檢及臨檢，主動出擊打擊犯罪，有效維護治安及交通安全。

分局長陳永昌表示，期勉所有同仁及相關義警民力夥伴，在加強重要節日安全維護工作期間，共同本於「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大工作主軸精神，持續打拚努力，讓民眾歡喜平安度過春節假期。

「時間對我們來說完全沒用！」

▲ 春節安全維護治安工作今晚上路 金山警加強擴大威力掃蕩。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 分局長陳永昌期勉所有同仁及相關義警民力夥伴，在加強重要節日安全維護工作期間。

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