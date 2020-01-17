馬國女遭分屍丟山區…遺體美容修復　今辦告別式30親友送行

記者黃彥傑、邱中岳／台北報導

北市萬華發生1起駭人聽聞的分屍案，1名鄰居竟將對門的女住戶狠心分屍，且將遺體丟往基隆山區，但自知遭警方鎖定竟闖空門在屋內輕生，而該名遭分屍的馬來西亞女子經過遺體美容團隊修補後，也在17日上午11時許舉辦告別式。

▲鄧姓女子17日上午11時舉辦告別式，王薇君也在靈堂給家屬一個安慰的擁抱。（圖／記者黃彥傑翻攝）

日前在萬華富民路一處分租套房內，1名馬來西亞籍的鄧姓女子，遭對門44歲的鄰居林國平狠下毒手分屍，最後將遺體棄置基隆山區，甚至還盜領1萬多元後逃逸，而逃回基隆的林嫌得知遭警方鎖定後也潛入民宅內燒雜物自盡。

▲鄧姓女子母親在家屬陪同下到告別式現場，結束後家屬難過離開。（圖／記者黃彥傑翻攝）

而遭分屍的鄧姓女子遺體，經過檢察官相驗後交還給家屬，遺體美容修復團隊也將鄧女遺體修補後，在17日上午11時許，在第一殯儀館舉辦告別式，現場除了鄧女的母親以及家人之外，也有約30名朋友到場致意。

案發後鄧母、鄧女哥哥以及親友在14日飛抵台灣，於17日上午鄧女的母親也在家人陪同下抵達告別式現場，現場氣氛哀戚，許多不捨的親友頻頻擦眼淚，而中華民國兒童權益促進協會理事長王薇君也在靈堂給家屬一個安慰的擁抱。

他奶奶的美麗小秘訣

【相關新聞】

「我不要再進監獄了」變態割陰魔起底...從小遭繼母凌虐

割陰分屍魔逃逸隨身帶電擊棒、手銬、束帶 煮一鍋吃的警方就上門