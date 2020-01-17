學測國文白話文、文言文比例6：4　考生喊「簡單」：思考一下就會了

▲大學學測今日登場。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

109學年學測今、明兩天（17、18日）登場，今天下午考國文（選擇題），考試時間為80分鐘。考生出考場後，普遍認為這次考題算是簡單，而文言文比例比往年增加許多，認為今年白話文、文言文比例約是6：4，但不會太難，很多題目多思考一下就會了。

萬芳高中艾姓考生認為，這次題目還算簡單，題型也屬於中規中矩，但文言文比例偏多，感覺一半都是文言文，其中有部分考題跨到歷史史記部分，需要花時間思考一下。萬芳高中林姓考生也說，跟以往的模擬考比起來感覺難易度差不多，其中有題目與生活有關，是以文言文描述煮食物，滿有趣的，身為自然組她認為「國文科真的不會太難」。

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▲多數考生認為，這次國文考題偏容易。（圖／記者林敬旻攝）

另一名原是台南一中、去年考上台大的重考生，他則認為，這次文言比較多，有些題型需要花一點時間思考，題目也比去年長，而去年沒有考到國學常識，今年有出現一、兩題，像是考到書信跟史記特徵等，其中也有一題跨領域到生物科，是有關於飲食健康的文章，整份考卷他認為滿簡單的，應該可以拿到14級分。

南湖高中陳同學則說，自己看了很多古文30篇，但是這次都沒有考出來，滿可惜的，另外則是多了很多素養考題，考生需要花時間思考，不會馬上知道答案的題型，此外，也出現一些分析題，整份考卷雖然不難、比模考簡單，但需要花時間思考。

▲大學學測，考生準備考試。（圖／記者林敬旻攝）



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