大學學測登場！第一天考英文、國文、社會　沒關手機最少扣3級分

▲109學年學測今天登場。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

109學年學測今、明兩天（17、18日）登場！今天上午考英文，下午考國文（選擇題）、社會，考試時間為英文100分鐘、國文80分鐘、社會110分鐘。大考中心提醒考生，考試當日請務必攜帶簡章規定之應試有效證件正本之一，並於進入試場後配合監試人員查驗。應試有效證件包括，國民身分證、有照片健保卡、駕駛執照、護照或居留證等。

今年學測共計13萬3446人報考。大考中心提醒考生，考試當日請務必攜帶簡章規定之應試有效證件正本之一，並於進入試場後配合監試人員查驗。應試有效證件包括，國民身分證、有照片健保卡、駕駛執照、護照或居留證等。若入場應試時未攜帶應試有效證件正本，且於當節考試結束鈴聲響畢前仍未送達試場或考（分）區試務辦公室者，扣減其該節成績1級分。

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▲109學測考試時程。（圖／大考中心提供）

依據衛生福利部疾病管制署資料，國內流感疫情持續升溫，已進入流行期，請考生注意身體保健及安全，儘量避免出入公共場所，以保持身心最佳狀態，順利參加考試。另外，依據中央氣象局天氣預報，17 日、18 日東北季風增強，北部及東北部天氣轉冷，其他地區早晚亦涼，提醒考生適當增減穿著，又東半部地區及北部近山區降雨機率較高，當地考生請準備雨具備用。

大考中心再次強調，近年常有考生攜帶穿戴式裝置或行動電話入場，請特別留意相關規定，以免 被扣減成績。考生進入試場就座前，應取下穿戴式裝置（如：智慧型眼鏡類、智 慧型手錶類、智慧型手環類、耳機類等）；並將行動電話完全關機，放置於臨時置物區，不得攜帶入座。考試開始鈴響後，若發現行動電話未完全關機，不論置放位置，依違規處理辦法第8條與第24條，視使用情節輕重處罰，將扣減其該節成績最低為3級分，最高為全部成績。

▲相關試務日程。（圖／大考中心提供）

考生必備？

1、考試當日考生應攜帶任一件應試有效證件正本入場（國民身分證、有照片健保卡、駕駛執照、護照或居留證等）。

2、手錶：要記住錶不可以有計算、記憶、通訊、拍攝、錄影等功能，且考試中一定要關閉鬧鈴功能（若響起就算違規）。

3、文具：可以多帶一份，有備無患，若需要帶文具盒，必須要是透明的才能帶入考場。（黑色2B軟心鉛筆、橡皮擦、黑色墨水的筆、修正液、圓規、直尺、三角板、量角器）

4、保暖衣物：因應天氣變化，考生可攜帶口罩、手套、圍巾、非電子式的傳統暖暖包入場應試，但以不影響辨識面貌為原則，且必須配合監試人員檢查。

▲學測第一天上午考英文，下午考國文（選擇題）、社會。（圖／記者李毓康攝）

考生禁止攜帶？

1、絕對不可以攜帶計算紙、手機。（可利用試題本的空白處計算）。

2、考試時不可以飲食、抽菸、嚼食口香糖等。

家長「陪考聖品」？

1、常溫水和熱水各兩瓶。

2、事先訂好孩子吃得慣且方便取得的午餐。

3、帶幾樣健康且有飽足感的點心。

4、指針型手錶以掌握時間。

5、備用文具組和藥品組。