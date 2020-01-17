史無前例出題法！學測英文揭「台灣生活價值」　補教師：高分關鍵是作文

▲大學學測登場，首科考英文。（圖／記者林敬旻攝）



記者許展溢／台北報導

大學學測今（17日）登場，第一考科英文，其中，作文為「賣場週年慶」，中譯英是「同儕壓力」。得勝者文教英文老師們分析認為，這次題目以108課綱為核心，題目也跟台灣人的生活息息相關，只要掌握大原則會考的不錯，但相較去年題目屬「中間偏難」，作文以2張圖片要學生作答則是史無前例。

英文老師Gary說，只要掌握大原則會考的不錯，但相較去年題目屬「中間偏難」，比去年難，題目有水準，以生活科普為主，是108課綱為核心，每一則主題都跟台灣生活是有直接、間接關係。

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今年學測英文作文是「請觀察賣場週年慶新聞報導圖片，根據圖片內容想像其中發生的一個事件或故事… 」Gary認為，這次學生要拿高分，決勝關鍵就是作文，過去很少出現2個圖的現象，算是滿新的出法，是史無前例出法，藉由圖跟圖連接性讓學生發揮，該題能衍伸出來非常多意義，可以是一種生活、社會現象，更是一種普世價值，如所有人一窩蜂去搶東西。

▲得勝者文教解題大學學測英文科。（圖／記者許展溢攝）

老師Fran說，英文考題今年最大明顯是從「舊課綱客到新課綱」轉變期，以閱讀測驗來看，跟第一大題組可看出不同老師風格，從傳統到新意。其中第30題，學生邏輯要非常強才能作答，重要的是，每一組題目都有「文化價值」，且是「多元價值」，比如考了民主，提到不要嘲笑腔調，考題新舊交替明顯，有植物打噴嚏傳染病菌，都是藉由新角度去看植物或人背後的多元價值、意義。

老師林揚則提，作文有三方面容易混淆，包括語氣、字數跟時態，如果是考生可能會很困惑，如題目一開始先提到要用120個單詞，但後面又寫約120個單詞，且過去較好的作文成績通常是落在175至406個字都有，學生要寫到真的有骨有肉。老師們認為，高分關鍵要寫出「心態上」，而非表面上動作，要思考大家都去買，要不要跟著去？要聽自己聲音？還是隨波逐流？

▲補教師認為，學測英文想拿高分，作文是關鍵。（圖／記者許展溢攝）



Gary最後提，題目考到拖鞋、引航人、橄欖油和鐵軌，都和台灣人生活非常有關係，都是全民不陌生的，這是一份用英文閱讀台灣的生活，閱讀是唯一王道，非常有水準的題目，用英文閱讀台灣人的價值，去感同身受、去接地氣跟國際接軌。

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