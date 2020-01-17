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學測英文傳重大違規！考生把考卷帶出場「直接變0分」

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▲大學學測，考生準備考試。（圖／記者林敬旻攝）

▲大學學測第一天，發生考生將試卷攜出考場的狀況。（示意圖，非當事人／記者林敬旻攝）

記者林育綾／台北報導

109年學測於今（17）日舉行，上午第1節考英文，發生考生將試卷攜出考場的狀況，屬於重大違規，依照大考中心違規處理辦法21條，必須扣減全部的成績，大考中心表示將會在2/28依照考試委員會議作審議。

今年學測報考人數133,446人，英文科應到133,136人，實到131,058人，實到率98.44%，缺考2,078人，缺考率1.56%。身心障礙考生506人，英文科應到人數504人，實到484人，佔96.03%，缺考20人，佔3.97%。

請繼續往下閱讀...

▲▼大考中心說明109年大學學測考場情形。（圖／記者林育綾攝）

▲大考中心說明歷年來報名人數趨勢。（圖／記者林育綾攝）

大考中心張茂桂主任提到，學測自101年以來報考人數下滑，至106年為最低，不過107至108年略微提高，應該是跟「龍年寶寶」生育率提高有關，至今（109）年再度下滑也是此因。

今年為了因應流行疾病等狀況，除了原先預備開了26間備用試場之外，又加開了8間備用試場，讓水痘、腹瀉嘔吐等突發傷病狀況的考生使用。

在上午第1節英文科考試，中部某考場發生噪音工程情形，已請相關單位協助處理。另外也有考生不慎將試題卷攜出考場，依照大考中心違規處理辦法21條，必須扣減全部的成績，大考中心表示將會在2/28依照考試委員會議作審議。張茂桂主任進一步說明，嚴格的規定是為了避免考生在場外答題、回傳，是為了切斷所有可能。

▲▼大考中心說明109年大學學測考場情形。（圖／記者林育綾攝）

▲大考中心說明109年大學學測英文科考場情形。（圖／記者林育綾攝）

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