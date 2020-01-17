學測國文選擇「文言、白話文兼顧」　補教師：考題訓練別死讀書

▲學測國文選擇考科結束。（圖／記者林敬旻攝）

記者許展溢／台北報導

大學學測今（17日）登場，下午考科國文選擇結束，得勝者文教分析今年題目「文言、白話文和課內外兼顧」，文言文比例較前2年提高，難度略為增加，屬「中間偏難」，命題也符合108 課綱精神，顯示出跨領域、多元一面，推估今年分數會跟去年差不多。

老師林馨說，這次出題很漂亮、用心，用詞精準沒有太大爭議題，今年著重在文言文，比例提高，難度略微增加，整體上「中間偏難」，108課綱跨領域、多元精神也有了，如題組以高壽詩人陸游探討「低GI飲食、遠離糖尿病」，展現知識多元性，整份題目如何都要告訴同學，「閱讀能力」重要，不要只是死讀書。

請繼續往下閱讀...

林馨表示，今年文白，課內外題目兼顧，多元化跨領域特色都有，出現過去前2年較少出的語文常識，如對聯、文字學等都回鍋外，思想性題目也不少，如莊子、法家等都讓大家看到現在國文已經是沒有範圍課內、外，靠的是學生充分運用語文，理解文字並消化資訊，推估分數跟去年會差不多。

▲補教師強調，閱讀能力很重要，不要只是死讀書。（圖／記者許展溢攝）

林馨也提詩人陸游「低GI飲食、遠離糖尿病」題組，作答上並不難，只是要花多點時間消化資訊，先將資訊整合，接著對照再去找出答案，不複雜，需要的就是在解讀上耐心，該題最能展現的「帶著走能力」，訓練同學不是只會「硬記」。

至於此次對學生較困難部分？林馨認為，文言比例比2年前增多，難度相對多，如白話文題目，選項卻是用文言文，若文言文基礎薄弱就會吃力，以22 、24和25題來看，選項都是文言文，到頭來要考學生底蘊。



老師林宗賜說，文言文跟白話問題不是重點，「閱讀」是最重要關鍵，今年題目內容取材廣泛，電影、社會和藝術等都有，可以看得出命題老師用心，希望學生不是背幾篇古文而已，這也顯示出未來學測命題大趨向。老師們最後強調，國文選擇考題活潑，有鑑別度，要讓學生知道如何在平常學習時了解「沒有偷吃步」，尤其在數位、海量資訊年代，擷取有用訊息外，要怎麼在此基礎上建立，同時對學校學習也不能偏廢。