學測國文出題超優但「比去年難」！陸游食記談低GI、駭客任務入題

▲大學學測於今（17）日舉行。（圖／記者林敬旻攝）



記者林育綾／台北報導

109年大學學測於今（17）日舉行，第2節國文科考試，台北市高中國文科教師團隊評鑑今年難度比去年高，但文學性增加、考題鑑別度提高，一致認同「出得很棒」，題材選擇豐富且推陳出新，包括以詩人陸游的食記談低GI飲食，是很好的跨界結合；另外像駭客任務、社會學家李明璁的〈牛仔褲〉入題，教師認為「能引導學生思考生活事物背後的本質，也能將優秀的學生篩選而出」。

根據大考中心審題教師提到，今年學測國文科試題內容整體而言「重在引導，不在難倒」，題幹的鋪敘與選項設計，不在於混淆學生視聽，也不只是為了檢視學習成果，而是希望進一步引導學生學習理解文本的「觀點」。換句話說，「思想類素材」偏多，考得不只是文意理解，還有重要的思想觀念辨別。

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雖然今年的難易度「較去年難」，但文學性提高、回歸國文科本質，包括黃春明〈心理的桃花源〉、《聊齋誌異》、蘇軾的宋詩、朱光潛〈文學的趣味〉、《莊子·山木》、白先勇〈遊園驚夢〉等皆入題；不過在整體取材上也不呆板，教師群一致好評認為「推陳出新，出題出得很棒」。

▲高中教師認為今年國文科試題「推陳出新」，以詩人陸游的食記談低GI飲食，是很好的跨界結合。（圖／記者林育綾翻攝）

例如16-18題組，結合了「食譜：陸游粥品私房筆記」、「科普書籍：陸游養生史料」、「圖表：掌握低GI飲食，遠離糖尿病」3篇文本，涵蓋文學、生物、營養疾病防治；還有像19-21題組以電影《駭客任務》隱喻經濟指標掩蓋的事實，都是很好的「跨領域素養題」。

▲109年大學學測國文科，難得出現甲骨文考題。（圖／記者林育綾翻攝）

而去年沒有考的應用文及國文常識題，今年出現了不只一題，包括對聯、書信常識、文化常識等，提醒考生未來在應用文上「仍需要準備」。

▲取材改寫自社會學家李明璁〈牛仔褲〉一文，探討牛仔褲背後的文化脈絡。（圖／記者林育綾翻攝）



此外還取材改寫自社會學家李明璁〈牛仔褲〉一文，探討牛仔褲背後的文化脈絡，帶有符號學意義，思考普羅平民左派的意象，如何變成一個個體叛逆的流行商品，可說是生活情境中元素的再思考，引導學生思考生活事物背後的本質和意義。

▲蔣渭水的〈入獄賦〉，提示考生古文有其經典性，不因時代與立場而有價值高下。（圖／記者林育綾翻攝）

而在台灣文學的部分，以蔣渭水的〈入獄賦〉模仿古典文學〈赤壁賦〉形式，教師認為這個選材多少與我們的選舉、香港抗爭有關，提示古文有其經典性，不因時代與立場而有價值高下。

整體而言，今年國文學測試題雖然比去年難，但有很高的鑑別度，「能將優秀的學生篩選而出」，且取材用心，回到文學本質，重視跨界與思想觀點，也不忘推陳出新。