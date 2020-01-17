學測社會考萬丹紅豆、全球暖化　考題跨領域考生提早交卷：比模考容易





▲大學學測今天登場。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

大學學測今（17日）第一天，最後一科考社會，在還沒有鈴聲響時，就有許多學生提早交卷，考生普遍認為這次考題容易，只有後半段題組題需要花時間思考一下，但認為比平時在校模擬考簡單很多，認為可以拿到比較好的成績。

萬芳高中魏姓考生指出，這次的考題難易度適中，她是自然組學生覺得沒有太難，今年的時事題沒有考很多，魏姓考生覺得「有點驚訝」，另外，她也說，這次台灣史比例高，閱讀題目多以文言文闡述題目。

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▲學測社會科，考生均認為容易。（圖／記者林敬旻攝）

魏姓考生提到有趣的題目，其中一題考到萬丹紅豆的由來，題目問到原住民時期的精緻農業等，她認為有歷史跨地理的感覺，而整份考卷的後半部也多為跨領域考題，例如，歷史跨公民、公民跨地理等。

松山高中王姓考生說，今年題型簡單，寫得很順，其中地圖題比例偏高，有考到中古世紀地圖等。對於未來考生是否要增加閱讀能力來面對考試，他認為需要多閱讀，雖然題型沒有特別長，但要有一定的理解能力。

師大附中郎姓考生也認為考題簡單，答案不是一看就知道，就是可以用刪去法的方式來作答，另外，他覺得考題題目字數偏短，比模考簡單，後半部的題目多為地圖，需要花時間思考一下，其中一題考到冰河時期的地圖，與全球暖化有關。