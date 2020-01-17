學測英文考百貨周年慶　社會組直呼「簡單！」自然組考生覺得難

▲大學學測第一天英文考科，學生離開考場。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

今天是學測第1天，第1節考英文，對於題目考生反應呈現兩極化。社會組學生認為，題目算是簡單，且生活化，不會太刁鑽；自然組學生則表示，很多英文單字看不懂，考試的時候滿緊張的。考題中許多學生對最後的手寫題印象深刻，認為有發揮空間且有趣。

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松山高中謝姓考生指出，這次英文作文題目是兩張賣場圖，要求考生描述百貨賣場周年慶情境等，出題貼近生活，只要拿出平常心來應考，不要太過緊張，考好不是難事。萬芳高中戚姓考生則說，自己是專攻數理，對英文不擅長，認為這次考題滿難的，很多單字看不懂。

▲▼學測英文科考周年慶，考生反應兩極。（圖／記者林敬旻攝）

萬芳高中林姓考生也說，這次覺得自己應該考不到很好的成績，很多英文看不懂，雖然題目規定文長需要約120個單字，但他只寫了30幾個單字。永春高中楊姓考生則說，自己雖然是理組，但是這次5科都報考了，就是希望可以有多一點機會，但是看到英文考題確實有點傻眼；其中，選擇題的克漏字及閱讀題型滿有趣的，整體考卷比去年難。

▲社會組考生認為，英文題目算是簡單，且生活化，不會太刁鑽。（圖／記者林敬旻攝）



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