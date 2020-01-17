17件手機未關機！學測考試違規「1次扣3級分、再犯還能再扣」

▲大學學測英文科共發生17件手機未關機違規情況。（示意圖，非當事人／記者林敬旻攝）

記者林育綾／台北報導

109年學測於今（17）日舉行，下午國文科考試結束時，大考中心也發布關於上午英文科考場違規情況，提到共有17件手機未完全關機的情形，依照規定必須一次扣3級分處分（共15級分），而若下一節考試再犯還可以再扣，提醒考生務必遵守規定以保障自我權益。

大考中心表示，關於手機未完全關機的處分，國內是基於擔心手機會干擾試場，但是不能否認的，手機還有傳輸訊息的功能，無論是無線網路或藍芽，確實能流通資訊，因此在國外考場多半將手機視為有舞弊上「重大危害」風險，處分更重。

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▲大考中心舒琮慧處長提醒考生手機必須完全關機，否則「一次扣3級分」。（圖／記者林育綾攝）

此次學測英文科考試，共發生17件手機未完全關機的情形，大考中心舒琮慧處長提到，一次將可扣3級分（共15級分），若考生在下一節仍未改善，再犯還可以再扣分，對於成績影響相當大，因此再次透過媒體宣導，呼籲考生遵守規定，以免影響自身權益。

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