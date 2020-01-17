學測日登場…他回憶學生時迷信！備包糕粽「必拜文昌」　網點名3項最常見

▲大學學測，考生及家長查看考場。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

大學學測今（17）日登場，有網友在PTT回憶起學生時代，說學測到了，讓他想起以前國三要考高中時，「當時幾乎是每人必拜文昌，且最基本拜拜的食材就是包糕粽。」除了拜拜之外，還有女同學考前一個月把瀏海夾起來祈求好運，考前一個月不能剪髮、剪指甲等等，讓他忍不住問，「以前大考前有什麼迷信嗎？」

這位網友在PTT的WomenTalk板上發文「以前大考前有什麼迷信嗎？」文中表示，「最近學測要到了，突然想起之前國三要考高中時的點點滴滴」，說當時幾乎是每人必拜文昌帝君，最基本就是拜包糕粽，考完試也不忘回去原本的廟裡還願、感謝神明保佑。

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▲考試前，很多家長、師長會帶學子到廟裡拜拜祈求庇佑。（示意圖／記者陳凱力攝）

接著原PO點名當時會有的各種迷信，「除此之外，有的女同學考前一個月瀏海會往上或旁邊夾，好像是祈求好運氣吧？」或是離考試更久以前，原本長髮的女生會剪短髮」，因為考前一個月不能剪頭髮或指甲、會把好運剪掉，「其餘的像是多做善事，例如地上有垃圾幫忙撿起來丟掉之類的，或是少造口業等等。」最後問其他人還有沒有什麼迷信。

看到貼文後，其他網友紛紛留言，「不喝大冰奶」、「不洗澡，順便臭暈其他考生」、「不吃麻辣鍋」、「考前一天不能讀書」、「不吃牛，提早去跟考試的位子培養感情 考試當天不看書只看小說」、「還沒考完前不要對答案」、「早上不喝奶製品，怕中途拉肚子就澇賽。」

還有人表示，「走在路上，看到有人發傳單或DM，都會拿，當作積陰德」、「我考上台大的同學一個月不洗頭髮，噁到爆」、「不吃肉、拜孔子」、「穿紅色的內衣褲。」而總結留言來看，其中網友提到最多的迷信，包括不吃牛、考前不要念書、不要剪指甲。

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