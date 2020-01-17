學測開考北台灣轉濕冷家長狂塞暖暖包　考生選5科都想「考75級分」

▲大學學測登場，北台灣濕冷。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

109學年學測今（17日）登場，上午考英文，下午考國文（選擇題）、社會，第一科英文從9時20分考至11時。台北市師大附中今年提供師大附中、萬芳高中、永春高中等學校學生應考，不少學生8點就到考場準備考試。今年是學測5選4的第二年，儘管如此，還是有不少學生選擇5科都報考，更有考生希望可以拿到「75級分」。

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依據大考中心之統計，今年學測總報名人數13萬3,446人，各科選考人數為，國文133,307人、英文133,136人、數學131,744人、社會114,190人、自然103,318人。今年也是選考實施第二年，大學校科系在「繁星推薦」與「個人申請」管道使用學測成績做為檢定、篩選倍率及採計，合計最多只能使用學測4個科目，且不能再使用5科「總級分」。

▲109學年學測今日登場，上午考英文，下午考國文（選擇題）、社會。（圖／記者林敬旻攝）

師大附中社會組考生表示，自己對於這次的考試以平常心面對，雖然目前還沒有明確目標，但希望考的題型都有掌握到。萬芳高中自然組考生也說，目前想要考的學校是淡江大學，但是科系還沒有想好，目前先把考試考好比較重要。另一名永春高中考生則說，自己其實對任何領域都有興趣，因此這次5科都報考，更希望可以拿到75級分。

▲學測登場，考生及家長查看考場。（圖／記者林敬旻攝）

對於今年大考中心再三提醒的「手機須完全關機」，且不得攜帶入座，考試開始鈴響如發現手機未完全關機，不論放置何處，依違規處理辦法，將扣減該節成績最低為3級分、最高為全部成績。不少學生覺得這樣扣分扣太多了，有時候可能是不小心失誤忘記關手機鬧鈴響，就被扣3級分，有點無奈。

依據中央氣象局天氣預報，17 日、18 日東北季風增強，北部及東北部天氣轉冷，其他地區早晚亦涼。很多陪考的家長深怕學生涼到，也有為學生準備熱飲、暖暖包等保暖小物，希望考生都能順利應考。

▲大學學測今日登場。（圖／記者林敬旻攝）

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