高雄33戶政所電腦系統大當機　網酸：韓國瑜有沒有那麼倒楣

▲高雄市16日戶政系統大當機。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市16日傳出戶政事所系統大當機！全市33個戶政事務所在上午9點半起，電腦系統就斷線無法運作，資拓會約在下午2點提供新網址緊急應變，戶籍登記辦理速度已經恢復正常，不過，有網友就將戶政系統當機一事和高雄市長韓國瑜聯想在一起：「韓市長有沒有那麼倒楣，一回高雄就出事！」

▲高雄市16日戶政系統大當機。（圖／記者許宥孺翻攝）

有一名網友於下午1點在PTT八卦板貼文，指出剛剛家人去高雄戶政要申請戶籍騰本，戶政人員說高雄市的系統大當機，要我們三點半再打去問，並酸：「韓市長有沒有那麼倒楣，一回高雄就出事！」

▲戶所上午無法辦理戶籍登記等服務。（圖／記者許宥孺翻攝）

據了解，戶政事務系統約在上午9點半就無法運作，起因為三民主機房大當機。民政局表示，經資拓與工程師合力檢視，仍查不出當機原因，機器設備及中華電信正常，但無法與內政部網頁連線，持續搶修中，各戶所已於官網充分說明戶役政系統當機訊息，並做好人工收件等服務措施，目前則可透由緊急替代網址進入辦理戶政業務。

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