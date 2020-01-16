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反對藍營助韓國瑜度過罷免危機　蔡詩萍：應接受市民信任投票

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▲高雄韓國瑜選前之夜，韓國瑜、致詞。（ 圖／記者林敬旻攝）

▲韓國瑜。（ 資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

立委江啟臣在國民黨敗選後開第一槍請辭中常委，並呼籲所有中常委一同總辭，即刻進行國民黨改革，並協助高雄市長韓國瑜度過罷韓危機。對此，資深媒體人蔡詩萍認為，支持江啟臣改革國民黨的呼籲，但不贊成要協助韓國瑜度過罷免危機。

蔡詩萍14日在臉書表示，這是韓國瑜應克服的危機，任何高雄市民以外的外力不應干擾，否則對韓國瑜不利，敗選後的韓國瑜，當然是誠懇對市民抱歉，以做牛做馬低姿態，喚回市民的最後信賴，「但，這並不夠。在程序上，他理當接受一次高雄市民的再信任投票」，解鈴還需繫鈴人，沒人逼韓國瑜選總統，落選後續任市長，在法律上沒問題，但感情上不免要看市民的意思，或許罷免案是最好的考驗。

蔡詩萍指出，總統、立委選舉雙雙大輸，藍營已不欠韓國瑜任何包袱，沒必要在高雄市長的罷免案上，再把政黨對決的形勢扯上去；此外，銷假回來上班的韓國瑜，仍得面對不爽市長落跑的質疑聲浪，這聲浪若沒經過合理的程序紓解，對韓國瑜未來任期、市府運作、政策規劃並非好事，因此，讓罷免案照程序運作，不要外力介入，讓高雄市民在總統大選後，冷靜思索韓國瑜的去留，對韓國瑜未必是壞事。

對於罷免結果，蔡詩萍認為，若罷免通過意味韓國瑜的政治生涯告一段落，「始作俑者是自己，沒啥好抱怨」；若沒通過，等於高雄市民再給一次機會，韓國瑜就該盡心盡力，全力以赴在市政上，至少任期內別再有其他政治肖想的意圖。

最後，蔡詩萍總結，民主政治就是「可究責的政治」，讓高雄市民不爽市長落跑，最好的解套方式，不是蒙混過去，假裝總統選舉輸了，就一切沒事；而是勇敢迎向罷免案，讓市民做最後決定，面對市民提出罷免案，最好也是唯一解鈴的人，只有韓國瑜自己。

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